Muttertag 2023 im Bezirk Mödling: „Ein Tag allein reicht nicht“

Brigitte Güntner war knapp 30 Jahre lang Tagesmutter in Hinterbrühl. In dieser Zeit nahm sie 260 Kinder unter ihre Fittiche, viele von ihnen sind mittlerweile selbst erwachsen. „Ich habe begonnen, da waren meine eigenen Kinder noch zu Hause. Ich war schon immer gerne mit Kindern zusammen oder mit Menschen generell, die Eltern waren ja auch dabei“, erzählt Brigitte Güntner. Dem Muttertag steht sie mit gemischten Gefühlen entgegen: „Genau genommen ist es zu wenig, nur am Muttertag seine Mama zu besuchen. Es sollte das ganze Jahr über ein gutes Verhältnis da sein.“ Dass das nicht immer so funktioniere, sei ihr klar. „Ich habe vier Kinder, Schwiegerkinder und acht Enkelkinder. Ich verstehe schon, wenn da nicht alle am Muttertag vorbeischauen können.“

Trotzdem sei der Muttertag ein besonderer Anlass für sie. Neben den eignen Kindern überraschen auch andere Besucherinnen und Besucher die pensionierte Tagesmutter gerne: „Immer wieder schaut jemand mit Blumen vorbei, auch ältere Tageskinder, die schon sehr lange nicht mehr bei mir sind.“

Brigitte Güntner freut sich auch Jahre später über Besuche ihrer Tageskinder. Foto: privat

Blumen vom Mutter-Tochter-Duo

Für Elisabeth Dorner ist der Muttertag nicht nur als Mama ein besonderer Tag, sondern auch als Unternehmerin. Sie ist Floristin und führt seit Jahren ihr Geschäft „Creativ Floristik Elisabeth“ in Perchtoldsdorf mit großer Leidenschaft. Nach dem Valentinstag ist der Muttertag der zweitwichtigste Anlass im Jahr für ihren Betrieb. Besonders beliebt seien dabei vor allem mehrjährige Pflanzen und Maiglöckchen. „Ich habe das Gefühl in den letzten Jahren haben Blumen leider an Stellenwert verloren. Und durch die Teuerungen sind die Leute auch zögerlich beim Kauf“, klagt Dorner.

Auch der Personalmangel sei spürbar. Dieses Jahr steht sie am Muttertag ohne Mitarbeiter im Geschäft. Unterstützung kriegt sie jedoch durch eine ganz besondere helfende Hand: „Meine Tochter ist Floristin und beginnt gerade mit dem Meisterkurs. Sie hilft mir aus, wenn es stressig wird. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Um sie bei der Arbeit zu entlasten und mit Sicherheit den richtigen Blumenstrauß zu erhalten, empfiehlt Dorner, bereits im Voraus eine Bestellung aufzugeben. Trotz Muttertag ist sie sich sicher: „Ich glaube, eine Mama freut sich das ganze Jahr über die Aufmerksamkeit, nicht nur an einem Tag.“

Muttertag als Startschuss für viele Betriebe

Mödlings Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, weiß, wie wichtig die Zeit rund um den Muttertag auch aus Sicht der Unternehmerinnen und Unternehmer ist: „Natürlich vorrangig für die Gastronomie, weil man gemeinsam essen geht. Und gewiss auch für die Floristen und Juweliere.“

