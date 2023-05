In Laxenburg brunchten die Mütter

Vizebürgermeisterin Silvia Wohlfahrt, ÖVP, war überzeugt: „Bis jetzt waren bei unserer Muttertagsfeier eher ältere Damen. Wir wollten aber diesmal alle Mütter ansprechen und ihnen eine Freude bereiten.“ Also tüftelte die Vizebürgermeisterin an einer neuen Form der Feier. Sie beschloss, alle Mütter zum Brunchen einzuladen, und zwar am Samstag vor dem Muttertag. Da sich Schlechtwetter ankündigte wurde zur Sicherheit ein weißes Zelt aufgestellt, für das Catering zeichnete „Kulhanek Café und Laden“ verantwortlich.

Das schlechte Wetter tat der guten Stimmung im Festzelt keinen Abbruch. Foto: Silvia Wohlfahrt

Diese neue Form der Muttertagsfeier kam sehr gut an. 170 Damen bevölkerten das Zelt und labten sich an den Köstlichkeiten. Silvia Wohlfahrt und die Damen sind sich sicher, „dass auch im nächsten Jahr gebruncht wird“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.