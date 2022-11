Nikolo in Kaltenleutgeben sucht Mitstreiter

Hans Steiner hat keine gute Nachricht parat: „Nach dem Start vor einem Vierteljahrhundert seit der ersten Aufführung wird das ,Kaltenleutgebener Nikolausspiel’ aufgrund des beachtlichen Aufwandes für einen einzigen Abend – am 2. Dezember um 16.30 Uhr im Emmel-Park – zum letzten Mal aufgeführt werden.“

Das „Spektakel mit Tiefgang“ wird in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Rodaun Aktiv am 3. Dezember um 16.30 Uhr an seinem Entstehungsort, am Platz vor der Rodauner Bergkirche zu sehen sein.

Steiner erinnert sich: „2009 und 2010 gab es die gut besuchten Vorstellungen vor der Kirche St. Othmar in Mödling, mit 140 Laiendarstellern. 2015 gab es die erste Aufführung in Kaltenleutgeben auf der Eiswiese nahe der Jakobskirche.“

Die gute Nachricht: „Bei diesem letzten Open-Air-Erlebnis gibt es für interessierte Kinder und Erwachsene die einmalige Möglichkeit, mit selbst gefertigten Kostümen und wenig Probenaufwand aufzutreten“, wirbt Steiner in eigener Sache.

Die Proben sind am 23. November von 17 bis 20 Uhr im Sicherheitszentrum Kaltenleutgeben anberaumt, alle Infos zu den zu vergebenden Rollen gibt es nach einer Mail an hans_steiner@gmx.net

