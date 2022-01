Stadtbad Mödling: Die Saison ist vorbei

Die Auswirkungen des Brandes Ende Dezember in einem Sicherungskasten im Technikraum des Mödlinger Bades sind enorm. „Nach aktuellem Stand der Dinge gehe ich davon aus, dass die Hallenbadsaison gelaufen ist“, verriet Stadtbad-Leiter Mehemd Alajbeg am Montag im NÖN-Gespräch. Elektrik, Zuleitungen, Lüftung, Filter – alles muss getauscht, das gesamte Innere mühsam mit Pinsel und Reinigungsmittel von den Rußresten befreit werden. Zudem ist es unumgänglich, viele Zwischendecken zu erneuern, ergänzte Alajbeg. Auch die Malerarbeiten sind nicht leicht durchzuführen. Für die Kuppel über dem Becken muss ein teures Plateaugerüst aufgestellt werden.

„Wir nützen die Zeit, um gleich viele Sanierungsarbeiten zu erledigen.“ Stadtbad-Leiter Mehemd Alajbeg

Daumen drehen kann das Team rund um Alajbeg nicht. „Wir nützen die Zeit, um gleich viele Sanierungsarbeiten zu erledigen.“ An einem Strohhalm will sich Alajbeg dennoch klammern. „Vielleicht klappt ja alles deutlich schneller als erwartet, deshalb werde ich im März einen Zwischenbericht geben.“ Wahrscheinlicher sei alber, dass die Saison (grundsätzlich bis Mai) im Hallenbad und in der Sauna gelaufen ist. Geöffnet sind die „Sauna im Grünen“ und der Eislaufplatz. Und Alajbeg verspricht: „We will come back stronger.“

