Nach langer Pandemiepause fand am Wochenende das erste Turnier statt. Graz nutzte die Gelegenheit und organisierte das Turnier als Generalprobe für das im nächsten Jahr geplante internationale BEC Future Series Turnier.

Es waren 79 nationale Topspieler im Einsatz. Im Mixed setzte sich Dominik Stipsits mit Partnerin Serena Au Yeong aus Feldkirch durch. Reka Sarosi scheiterte mit Markus Schaller aus Simmering nur knapp in der Gruppenphase an den späteren Finalisten Nicolas und Chiara Rudolf aus Graz.

Mödlinger wurden Favoritenrolle gerecht

Katrin Neudolt holte sich erwartungsgemäß im Dameneinzel ohne Satzverlust den ersten Platz. Auch im Damendoppel setzten sich die favorisierten Reka Sarosi und Bianca Schiester durch. Im Finale gewannen sie gegen die Langzeitgegnerinnen aus Pressbaum Nina Sorger und Carina Meinke knapp in drei Sätzen. Im Herrendoppel siegte erneut Dominik Stipisits mit Partner Leon Seiwald aus Graz. Die beiden wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und entschieden das Finale in drei Sätzen gegen die Trauner Kai Niederhuber und Collings Filimon für sich.

Nachwuchs zeigte in Graz gehörig auf

Besonders der Mödlinger Nachwuchs zeigte gute Leistungen. Michael Tomic kam bis ins Viertelfinale und sein Bruder Christian erreichte das Achtelfinale. Armin Sarosi traf in der zweiten Runde auf den Routinier Markus Schaller und schied unglücklich aus. Im Herrendoppel-Bewerb kamen Michael und Christian Tomic sogar ins Halbfinale und schieden gegen das Nummer eins-Duo Dominik Stipsits und Leon Seiwald, die späteren Sieger, aus.

März-Turnier in Mödling nachgeholt

Gleichzeitig wurde in Mödling das erste ÖBV-C-RLT-Ost-Turnier in der Stinglschule nachgeholt. Das Turnier war ursprünglich im März geplant, jedoch wegen Corona verschoben. Trotz des etwas schwierigen Termins gab es zahlreiche Nennungen. Es nannten insgesamt 31 Spieler. 17 Herren und sechs Damen in den Einzelbewerben und der Rest in den Doppeldisziplinen. waren am Start. J. Stettner Badminton Mödling war gleich mit zehn Spielern dabei und dominierte in einigen Bewerben das Geschehen.

Fünf Podestplätze für Lokalmatadore

Es spielten mit Bernhard Rädle, Philipp Graßmück, Susanne Swoboda, Gina Bäuerle, Jennifer Ludwigs, Peter Petschnek, Fabian Schaller, Norbert Schneider, Reinhard Stöger und Turnierleiter Adam Maksa. Am Podest landeten schlussendlich: Graßmück/ Rädle (1. im Herrendoppel), Ludwigs (1. im Dameneinzel), Bäuerle/Ludwigs (2. im Damendoppel), Schaller/Stöger (3. im Herrendoppel), Schneider/Ludwigs (3. im Mixed).