Die Nervosität unter den Gastronomen ist seit dem Wochenende groß, Wirtschafts-Stadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, ist bemüht, auch Kunden die Angst zu nehmen und Mödling als "sichere Lokal-Stadt" zu bewerben. Deshalb lud er zu einem Wissensaustausch und Fakten-Check mit Bezirkshauptmann Philipp Enzinger, an der Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht, Abteilungsleiterin Helga Schlechta und Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Michael Dorfstätter teilgenommen haben.

"Was können wir tun, damit das Personal in solchen Fällen nicht zwei Wochen in Quarantäne muss?", lautete die Frage aller Fragen, die Zaunbauer stellte. Aufgrund der aktuellen Gesetzeslage "leider gar nichts", betonte Enzinger. Wer auf der Liste eines positiv Getesteten steht, muss der Inkubationszeit wegen 14 Tage in Quarantäne, ebenso alle direkten Kontaktpersonen.

"Wir nehmen alle Fälle sehr, sehr ernst" Bezirkshauptmann Philipp Enzinger

Auch dem Vorschlag des "Frei-Testens" - das Personal weist einen aktuellen negativen Test vor, dann kann wieder geöffnet werden - kann Enzinger nichts abgewinnen. Die aktuell in Drogeriemärkten angepriesenen Selbsttests oder die Fahrt Richtung Flughafen, wo Schnelltests angeboten werden, würden nichts helfen. "Kontaktpersonen müssen gesetzlich vorgeschrieben in Quarantäne." Wir jemand vom Personal selbst positiv getestet, werde der Betrieb behördlich geschlossen. Alles in allem betont Enzinger: "Wir machen es uns mit der Quarantäne nicht leicht und nehmen alle Fälle sehr, sehr ernst."

Dworak Bezirkshauptmann Philipp Enzinger (M.) im Gespräch mit Michael Dorfstätter, Gert Zaunbauer, Helga Schlechta und Martin Fürndraht.

Dorfstätter lässt nicht unerwähnt, dass die Rot-Kreuz-Bezirksstelle als Covid-Testzentrum fürs Industrieviertel fungiert und "seit Wochen sehr gefordert ist. Mittlerweile sind acht Mitarbeiter einzig und alleine mit der Durchführung der Tests beschäftigt". Pro Mitarbeiter (nicht alle sind auf einmal im Dienst) langen alleine in Mödling durchschnittlich 20 Test pro Tag ein. Am Abend werden sämtliche Teströhrchen zur Auswertung nach Salzburg gebracht. Die Ergebnisse werden direkt der Bezirkshauptmannschaft übermittelt: "Wir haben damit nichts zu tun"; macht Dorfstätter deutlich. "Wir können nichts dafür, dass es oft lange dauert, bis man die Ergebnisse kennt, wir führen nur die Tests durch und liefern sie ab."

Mund-Nasenschutz fürs Gastronomie-Personal hält Dorfstätter "proaktiv in Ordnung, um den Gästen zu signalisieren, dass man um Sicherheit bemüht ist". Aber auch der sei kein Mittel, um sich "frei-testen" zu können, winkte Enzinger ab. Die Gesetzeslage lasse derzeit keine Lockerungen zu, er stehe aber jederzeit für weitere Gespräche zur Verfügung.

Appell an Gäste: Abstandsregeln beachten

Zaunbauer bedankt sich bei den Lokalbetreibern und den Behörden für das korrekte und rasche Agieren und appelliert an alle Mödling-Besucher, "tunlichst auf die Abstandsregeln zu achten. Mich ärgern aber auch Aussagen wie ,Das zweite Ischgl‘ sehr, weil wir davon weit entfernt sind, wilde Partys zuzulassen. Fakt ist: Eine infizierte Person war auf Besuch in der Stadt, alle Beteiligten haben richtig reagiert, leider mussten zwei Lokale kurzfristig aussetzen – nicht mehr und nicht weniger ist passiert“. Experten würden das die „Neue Corona-Realität“ nennen, „mit der wir lernen müssen, umzugehen“, meint Zaunbauer.

Aktuell (Stand Montagabend) sind im Bezirk Mödling 11 Personen positiv getestet, seit Beginn der Zählung waren es 213.