Laut Polizei entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Das Duo wurde aufgrund eines EU-Haftbefehls in Bulgarien festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Männer waren teilgeständig.

Die Auspuffanlagen wurden nach Angaben der Exekutive im Zeitraum vom 4. bis 7. August abgeschraubt. Den beiden Beschuldigten werden auch Einbrüche in einen Pkw sowie einen Lkw in Wien-Simmering angelastet. Dabei soll das Gespann am 30. August und am 2. September 2017 Autoradios und Navigationsgeräte im Wert von etwa 600 Euro gestohlen haben.

Für beiden Bulgaren klickten die Handschellen in ihrem Heimatland. Einer von ihnen wurde am 9. August 2018 nach Österreich ausgeliefert, der zweite Verdächtige folgte am 17. Jänner, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung mit.