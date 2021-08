Vor eineinhalb Jahren übernahm Martin Rödhammer für die Grünen das Amt des Vizebürgermeisters. Nun ist fix, dass er Ende August zurücktreten wird. In der Vorwoche hat bereits Sabine Möstl die Rolle der Ortsparteivorsitzenden übernommen, die NÖN berichtete. „Meine beruflichen Anforderungen sind so groß geworden, dass alles nur schwer unter einen Hut zu bringen ist“, erläutert Rödhammer seine Entscheidung: „Das muss man rechtzeitig erkennen und eine Übergabe einleiten, insgesamt war ich sieben Jahre politisch tätig.“

Die Fraktion sei hinsichtlich personeller Ressourcen und auch in Sachen Motivation und Bereitschaft so gut aufgestellt, dass dies problemlos sei. Nachdem Möstl schon seine Nachfolge als Obfrau angetreten hat, wird sie sich in der Septembersitzung des Gemeinderates auch der Wahl zur Vizebürgermeisterin stellen.

Möstl wechselte 2019 von der ÖVP zu den Grünen. Seit 2020 ist sie „voll dabei“ und im Sozialausschuss in Sachen Gesundheit und Senioren tätig. „Dieser Ausschuss wurde auf unser Betreiben hin gegründet, darauf bin ich sehr stolz.“

Schon vorher hatte sich Möstl während der Flüchtlingskrise im Rahmen der Aktion „Gießhübl hilft“ engagiert. Seit 2015 war sie stellvertretende Obfrau, seit 2020 ist sie Obfrau.

Ihre Funktion als Vizebürgermeisterin versteht sie als Fortsetzung der bisherigen politischen Linie ihrer Fraktion: „Mein Ziel ist es, den Werten unserer Fraktion auch weiterhin zu folgen, und Politik zu machen, die ökologisch, sozial, menschlich und ehrlich ist.“

Ortschef Helmut Kargl, ÖVP, sieht den Wechsel durchaus gelassen: „Wir arbeiten gut mit den Grünen zusammen, ein Wechsel ändert am Arbeitsprogramm nichts.“

Die Grünen halten fünf der 21 Mandate und sind Koalitionspartner der ÖVP (9).