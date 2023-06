Bezirk Mödling: Hilfe für Ukraine geht weiter

Im russischen Angriffskrieg wurde in einem länger vorbereiteten Sabotageakt die Staumauer des größten Stausees der Ukraine gesprengt und damit den Wassermassen freien Lauf gelassen. Der Kachowka-Stausee mit 18,2 Milliarden Kubikmeter Trinkwasser wurde für Kriegszwecke geopfert. Mittlerweile sind etwa 600 Quadratkilometer von den Überflutungen betroffen. Das ist das Doppelte der Fläche des Bezirks Mödling oder 100 Mal Wiener Neudorf. 42.000 Menschen sind betroffen. Die von den Fluten mitgerissenen Wohnungsgegenstände wurde bis zu 300 Kilometer Entfernung weitergespült. Angebrachte Landminen werden von den Wassermassen mitgerissen. Es steht zu befürchten, dass alleine 100 Quadratkilometer bislang fruchtbares Ackerland unbrauchbar und veröden wird.

Die Gemeinden Wiener Neudorf und Laxenburg haben vor einigen Monaten eine bezirksweite Spendenaktion gestartet, der sich etliche Gemeinden des Bezirks Mödling angeschlossen haben. Der Geldbetrag wird in der Finanzabteilung des Gemeindeamtes Wiener Neudorf verwaltet. Vor einigen Wochen wurde ein Hilfstransport mit lebenswichtigen Gütern organisiert. Weil noch ein namhafter Betrag auf dem Konto ist, wurde am Fronleichnamstag mit der ukrainischen Botschaft Kontakt aufgenommen und um eine Liste mit dringend benötigten Mitteln ersucht. Diese wurde am 9. Juni in direkter Absprache zwischen Bürgermeister Herbert Janschka (Wiener Neudorf) und Bürgermeister David Berl (Laxenburg) abgearbeitet.

Ein großer Dank gilt den Mitarbeitern des Wirtschaftshofes und der Freiwilligen Feuerwehr aus Wiener Neudorf, die stundenlang telefoniert haben und die Waren so schnell wie möglich besorgt und in die Ukrainische Botschaft gebracht haben, von wo sie in das betroffene Gebiet geliefert werden konnten. Es handelt sich u.a. um große Rettungsschlauchboote teilweise mit Außenbordmotoren, Unterwasserpumpen (Schlammpumpen) mit Schläuchen, Schwimmwesten und Wathosen.

Was noch dringend benötigt wird

Benötigt werden noch dringend Wasseraufbereitungsanlagen und Tankwagen, um Trinkwasser in die betroffenen Gebiete zu bringen. Darum werden sich die engagierten Helfer in der nächsten Woche kümmern. Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, erklärt: „Ich bedanke mich bei den Bezirksgemeinden, die diese Aktion bislang unterstützten und möchte mit dem Hinweis schließen, dass ich um eine Aufstockung ersuchen werde. Es ist einfach unsere Verpflichtung, den betroffenen Menschen in diesen Gebieten weiter zu helfen.“