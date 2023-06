Streit um Ausschank in Guntramsdorf Weinbergen geht weiter

Der Streit um die Ausschank in der Weingartenhütte von Margarete Carnieletto-Melwisch am Wiener Wasserleitungsweg geht auch in dieser Saison weiter.

Der benachbarte Garagen-Winzer Andreas Nikolai fühlt sich „durch die zahlreichen Besucher, den Lärm und die unansehnlichen Bauwerke weiterhin gestört: Ich kultiviere am Nachbargrundstück seit 12 Jahren meinen Wein. Als Nachbar nerven mich das ständige Getummel, der Lärm und die Menschenaufläufe.“

Nikolai beharrt darauf, dass „alle Vorschriften eingehalten werden müssen: Ich habe Einspruch gegen die nachträgliche Baubewilligung der geplanten Zubauten, die vom Ausmaß her nicht ortsüblich sind und zusätzliche 180 Quadratmeter umfassen, erhoben. Das Gerichtsverfahren dazu ist nach wie vor anhängig und liegt mittlerweile beim Oberlandesgericht.“

Garagenwinzer sorgt sich um die Natur

Garagenwinzer Nikolai sorgt sich um die Natur und die historischen Grabsteine. Foto: privat

Auch die Natur werde aus Sicht des Winzers „zur Seite gelassen: Die Buschenschank mit 150 Sitzplätzen befindet sich mitten in einem wunderschönen Naturschutzgebiet und hat jedes Wochenende geöffnet.“ Weil keine Zäune oder Abgrenzungen vorhanden seien, würden manche Besucher „einfach in fremde Weingärten gehen und dort spielen oder rasten.“ So sei eine kleine historische Grabstelle, die Nikolai auf seinem Grundstück aufgestellt hat, bereits „mehrmals als Kletterobjekt oder Jausenstation benutzt worden: Kinder haben einzelne Steine herausgekratzt und weggeworfen. Ich habe den Schaden teuer reparieren lassen müssen.“

Carnieletto-Melwisch betont, dass sie ihren „Betrieb auf der Grundlage aller einzuhaltenden Vorschriften führt: Ich liebe meinen Beruf, ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit und ich werde von meinem eigenen Grund und Boden auch nicht weggehen.“

Buschenschank stört Tiere und Natur nicht

Die Natur sieht die Winzerin, die ihren Wein im väterlichen Betrieb im Ort keltert, durch die Ausschank nicht gestört: „Ich bin nicht laut und schenke hier auf eine Art und Weise aus, die keinen Vogel oder ein anderes Tier stört. Das habe ich auch mit dem Förster und der Naturschutzbehörde so besprochen.“

Für etwaige herumstreunende Spaziergeher könne sie nichts: „Die waren in der Pandemie überall in den Grünräumen.“ Um die Auflagen der Gemeinde zu erfüllen, schenkt Carnieletto-Melwisch heuer aus einem fahrenden Wagen aus, über die Anzahl der Sitzplätze will sie nicht diskutieren: „Es gibt keine begrenzte Platzzahl im Buschenschankgesetz.“ Für die mobilen Toiletten werde eine andere Lösung gesucht, angedacht sei „eine unterirdische Fäkaliengrube oder Ähnliches“.

Sie selbst habe kein Problem mit ihrem Nachbarn: „Ich will hier nur ausschenken, das ist meine Arbeit. Ich habe nicht begonnen zu streiten und hoffe, dass wir irgendwann einfach friedlich nebeneinander koexistieren können.“