Zwei Volksschulen, zwei Direktorinnen in Brunn am Gebirge

Die beiden Volksschulen der Marktgemeinde Brunn am Gebirge in der Wiener Straße und der Franz Schubert-Straße standen bislang interimistisch unter der Leitung von Margot Baier.

Nunmehr gibt es in der neuen (Ganztags-)Volksschule in der Franz Schubert-Straße eine definitive Schulleitung: Renate Koller. Die Guntramsdorferin freute sich, dass „meine erste Bewerbung gleich geklappt hat“. Die 48-Jährige kann auf ein Vierteljahrhundert Berufserfahrung als Volksschullehrerin verweisen: nach 14 Jahren in Wien war sie zuletzt in ihrem Heimatort in der Volksschule Hauptstraße tätig.

Teamplayerin mit motiviertem Umfeld

Selbst beschreibt sich Koller als „gut organisiert, Netzwerkerin und vor allem als Teamplayerin“. Als Direktorin sei es ihr ein Anliegen, die Teamarbeit zu fördern. „Wir verbringen alle viel Zeit miteinander. Daher ist mir ein motivierendes Arbeitsumfeld sehr wichtig.“ Digitalisierung stellt sie ebenfalls in den Vordergrund, „hier ist die Schule aber bestens aufgestellt. Die grüne Tafel wurde hier schon von der digitalen abgelöst. Das eröffnet im Unterricht ungeahnte Möglichkeiten“.

„Ganz klar die Kinder: Alles, was wir hier tun, machen wir für sie“.

Auch Schwerpunkte hat Koller schon im Auge: „Ich möchte auf alle Fälle das Sportgütesiegel fördern, auch Leseschule ist mir wichtig, genauso wie das soziale Miteinander mit Themen wie gegenseitiger Wertschätzung, Höflichkeit, Respekt und Diversität.“ Im Mittelpunkt stehen für Koller „ganz klar die Kinder: Alles, was wir hier tun, machen wir für sie“. Die Freizeit verbringt die Guntramsdorferin mit der Familie und beim Sport: Skifahren, Wandern, Mountainbiken und Klettersteige haben es der Mutter einer 13-jährigen Tochter angetan, aber auch Theater- und Museumsbesuche stehen oft auf dem Freizeitplan.

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ist „überzeugt, dass mit dieser Besetzung eine ausgezeichnete Wahl getroffen wurde“. Sein besonderer Dank gilt Direktorin Margot Baier, „die die Leitung beider Volksschulen mit herausragendem Engagement bewerkstelligt hat“. Und sich jetzt voll und ganz der Wiener Straße widmen kann.

