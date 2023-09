Rita Beer ist neue Orchestermanagerin

Nach mehr als 20-jähriger Tätigkeit als Orchestermanager legte Kurt Klar seine Funktion zurück. Für die Nachfolge konnte mit Rita Beer eine erfahrene Musikerin und Kulturmanagerin gewonnen werden. Sie blickt auf 44 Jahre als Altistin des Singvereins der Gesellschaft der Musikfreunde zurück und war ebendort zwölf Jahre Kulturmanagerin. Zudem ist sie eine erfahrene Trainerin und Coach in Sachen Stressmanagement und kognitive Therapie. Beer freut sich auf die „fordernde, aber auch reizvolle Aufgabe: Ich kann meine Erfahrung, aber auch meine Begeisterung als Amateurmusikerin einbringen, ich weiß, wie erfüllend diese Sparte ist und welche Freude sie bereitet”.

Indessen naht bereits das nächste Konzert. Die Proben für Brahms' „Requiem aeternam”, es wird am 14. und 15. Okober (19 Uhr) in der Burg Perchtoldsdorf zu hören sein, laufen bereits. Zwei Chöre, der Wiener Lehrer-a capella-Chor und der Mödlinger Chor Kontroverse sowie die junge rumänische Sopranistin Diana Alexe und der Bariton Günter Haumer konnten dafür gewonnen werden.

Auch zu Silvester stehen wieder zwei Konzerte am Programm, eines am 30. Dezember um 19 Uhr, eines am 31. Dezember um 16 Uhr, im Stadttheater Mödling. Hier wird es ein Novum geben, so werden im ersten Teil Arrangements von zeitgenössischen Bossa-Nova Werken zu hören sein, Solist ist der Gitarrist und Sänger Marco Antonio da Costa. „Im zweiten Teil spielen wir dann wieder die traditionellen Walzer und Polkas”, ergänzte der künstlerische Leiter Daniel Auner.

Am 1. März wird das MSO im Stadttheater Rossini, Mozart und Mendelsohn spielen. Gastdirigent ist Jörg Birhance, am 7. Juni schließlich steht im Rahmen des Frühlingskonzertes in der Burg Perchtoldsdorf Brahms' Symphonie Nr. 4, ein Stück mit einem Kontrabass-Solisten Dominik Wagner und schließlich Ravels Bolero auf dem Programm.

Angespornt vom Erfolg der Griechenland-Konzerte will das Orchester auch weiterhin über die Grenzen schauen. Im Rahmen der Städtepartnerschaft ist eine engere musikalische Zusammenarbeit mit dem ungarischen Köszeg geplant.

Auch innerhalb des Orchesters tut sich einiges. „Wir haben uns verjüngt”, freut sich Auner, „und Musikerzuwachs aus Wien bekommen. Es sind einige Instrumentalisten zu uns gewechselt, zum einen, weil die Dienstagabendproben besser im Berufsalltag unterzubringen sind, zum anderen, weil hier bei uns musikalisch und menschlich alles passt.” Derzeit zählt das Orchester rund 50 „Stamm-Musiker”, beim Brahms Requiem sind sogar 65 auf der Bühne, aber bei den Celli wünscht man sich durchaus noch Verstärkung.

