Michael Mayer-Wildenhofer ist neuer Gemeinderat

Da Gemeinderätin Gabriela Manninger, ÖVP, als Gemeinderätin zurückgetreten ist, wurde Michael Mayer-Wildenhofer als neuer Gemeinderat angelobt. Michael Mayer-Wildenhofer ist Logistik-Consultant, 59 Jahre, verheiratet mit Ehefrau Tanja und hat zwei Kinder. Er lebt seit 2010 in der Hinterbrühl und wird im Gemeinderat im Jugend- sowie im Prüfungsausschuss mitarbeiten. Mayer-Wildenhofer ist seit rund 10 Jahren in Hinterbrühl wohnhaft und nimmt am politischen Leben teil.

Sein Hobby ist das Fotografieren, sein Anliegen ist, „Hinterbrühl als lebenswerte Gemeinde zu erhalten, das Miteinander zu fördern und den Lebensraum zu bewahren”.

