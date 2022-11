Petra Hofmann wird neue Chefin des AMS Neunkirchen

Petra Hofmann aus Breitenfurt gehörte 19 Jahre lang dem Team des Arbeitsmarktservice’ (AMS) Mödling an, zuletzt als Abteilungsleiterin im Jobservice. Jetzt wechselt die 47-Jährige als Geschäftsstellenleiterin nach Neunkirchen. Sie setzte sich im Hearing durch. Die neue Funktion „war mein Ziel, das habe ich angestrebt“, freut sich Hofmann auf die neue Aufgabe. Sie ist bereits in der Neunkirchner Geschäftsstelle, um Mitarbeiter und Gepflogenheiten kennenzulernen. Große Veränderungen sind für sie aber nicht notwendig. Mit einer Mitarbeiteranzahl von 50 in Mödling und 46 in Neunkirchen sind beide Ämter von der Struktur nahezu ident.

Ihren Führungsstil passt die begeisterte Golferin stets der Situation an: „Streng oder hilfsbereit, ich kann beides. Am wichtigsten ist aber das gegenseitige Vertrauen.“

Mödlings AMS-Chef Werner Piringer wünscht Hofmann „alles Gute, sie ist für diese Position sehr geeignet“, ihre Nachfolge in der Mödling Gesschäftsstelle ist noch nicht entschieden.

Oktober-Zahlen für Mödling erfreulich

Piringer hat die Oktober-Zahlen parat: Demnach befanden sich inklusive Schulungsteilnehmer 2.881 Personen auf Jobsuche (-20,9% gegenüber dem Vorjahr bzw. -20,6% zu 2019). Alles in allem falle die 2022er-Bilanz „sehr positiv aus: Gegenüber 2021 wird die Arbeitslosenquote von 6,8 auf 5,1 Prozent zurückgehen, dem niedrigsten Wert seit 2008; damals waren es 4,5 Prozent“.

Es sei gelungen, den wirtschaftlichen Aufschwung „auch mit organisatorischen Reformen optimal zu nutzen, um die Schlagkraft in der Vermittlungsarbeit kräftig zu erhöhen“.

Erfreulich seien der Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen (-57 Prozent) und die „vielen offenen Stellen- und Lehrstellenangebote. Ende Oktober sind im Arbeitsmarktbezirk Mödling mit 2.092 freien Stellen um 56,7 Prozent mehr als vor der Krise im Jahr 2019 gemeldet“. Heuer konnten über 6.500 freie Stellen mit einer Arbeitskraft besetzt werden, 3.982 Personen haben einen Job gefunden.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.