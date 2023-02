Postpartner in Maria Enzersdorf macht dicht

Seit fast sieben Jahre ist das „friendly“ in der Grenzgasse Fachgeschäft für vegane Bio-Lebensmittel und ökologische Produkte. Das bleibt auch so. Allerdings ist das „friendly“-Aus als Postpartner besiegelt. Als Gründe gab das „friendly“-Team „schlechte finanzielle Rahmenbedingungen, eine nicht ausreichende Infrastruktur, vor allem den zu kleinen Lagerraum, und den fehlenden barrierefreien Zugang“ an.

Dass die Maria Enzersdorfer nunmehr in die Nachbarorte ausweichen müssen, wollen die Grünen nicht hinnehmen und haben eine Initiative gestartet. „Wir als Gemeinde haben den Bürgern gegenüber den Auftrag, eine funktionierende Infrastruktur anzubieten“, argumentiert Wolfgang Bernhuber: „Wir sehen die Gemeinde in der Verantwortung, die finanziellen Mitteln dafür zur Verfügung zu stellen.“

Verständnis für die Aufgabe der Poststelle aus „friendly“-Sicht zeigt Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, „da die Aufwände offenbar zu groß waren und diese von der Post nicht ausreichend abgegolten wurden“. Zeiner sieht jedoch die Post am Zug, denn „sie hat einen Versorgungsauftrag, dem sie nicht nachkommt“. Zeiner versichert aber, dass „wir in Gesprächen sind, Ersatzlösungen zu finden“. Ein erster Ansatz für eine Verbesserung der Situation könnte in der Einrichtung eine automatisierten Abholstation gefunden werden. Dazu werden jetzt mögliche Standorte geprüft.

Post AG-Pressesprecher Michael Homola betont: „Jedem Post Partner wird vorab der zu erwartende Aufwand mitgeteilt. Und natürlich die daraus resultierenden Provisionen, die erst im Jänner um über sieben Prozent erhöht wurden. Es sind dies einheitliche Regelungen, die für alle 1.350 Post Partner gleich sind.“ Außerdem handle es sich bei einer Post Partnerschaft „um eine Nebentätigkeit zum eigentlichen Geschäft“.

Homola bekräftigt, dass auch nach dem Post Partner-AuObwohl die gesetzliche Versorgung auch nach dem Wegfall dieses Post Partners erfüllt ist, hätten wir aber auch in Zukunft gerne wieder einen Post Partner in Maria Enzersdorf. Wir sind dafür offen, allerdings hat sich seit Dezember kein*e geeignet*er Bewerberin gefunden.

