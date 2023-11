Postpartner in Münchendorf schließt mit Ende des Jahres

Das hängt vor allem mit der Digitalisierung zusammen, die auch vor der Post und ihren Dienstleistungen keinen Halt macht und für die Kunden so manche Erleichterung bringt. Wenn Kundinnen und Kunden aber vermehrt Online-Services der Post in Anspruch nehmen, dann geht das zulasten des Geschäfts der Postpartnerinnen und Postpartner. „Ich merke das schon stark“, sagt Maja Mladenovic, die 2017 die Poststelle am Kirchenplatz übernahm und nach Fertigstellung des kleinen Einkaufszentrums „Am Triestingpark“ in neue Räume hierher übersiedelte. „Ich dachte, hier gibt es mehr Platz, für die Poststelle selbst und für die Kunden, die hier auch einen größeren Parkplatz vorfinden.“ Die Geschäftsstelle selbst hat Mladenovic selbst mit Decke und Fußboden ausgestattet, zusätzlich zu den Post-Services bietet sie hier noch bis Ende des Jahres Schreibartikel und Geschenkartikel an. „Mir war schon klar, dass ich von den Postgeschäften selbst nicht leben kann“, sagt Mladenovic.

Auch Eisgeschäft wird geschlossen

Alles, was die Kunden bereits digital zuhause erledigen können, wie etwa das Erstellen von Paketmarken bis zu einem Wert von 510 Euro, schmälert die Gewinnspanne der Postpartnerin. Denn die Paketmarken werden von Normal- und Geschäfstkunden auch online bezahlt, das Paket wird beim Postpartner einfach nur mehr abgegeben - das bringt für die Poststelle keinen finanziellen Gewinn. Und das in Zeiten steigender Betriebskosten. „Die Energiekosten steigen, dazu kommt noch die Miete“, erläutert Mladenovic, „das geht sich einfach nicht mehr aus.“ Auch das Eisgeschäft wurde von Maja Mladenovic betrieben, das ab Jahresende ebenfalls geschlossen wird. Sie hätte sich gewünscht, „dass wir Mieterinnen und Mieter hier im Triestingpark sichtbarer gemacht werden. Es wurde uns eine Säule versprochen, auf der alle Mieter angeführt sind. Das ist bis jetzt nicht passiert“. Das Eis bezog Mladenovic vom Eissalon Laxenburg. „Der Kundenansturm war sehr unterschiedlich. Wenn es zu heiß ist, dann bleiben die Leute zuhause und gehen auch nicht in den Eissalon“, erzählt Mladenovic von ihren Erfahrungen. Das Gebäude selbst, in dem sich der Postpartner und das Eisgeschäft befinden, gehört der Ergo-Versicherung.

Die Gemeinde mit Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen mit Postpartnernachbar SPAR. „Die Gespräche mit SPAR sind weit gediehen“, gibt Ehrenberger Auskunft. Er bedauert, dass Mladenovic die Postdienste nicht mehr anbieten wird. „Wenn der SPAR-Markt das weitermachen wird, ist es aber keine Verschlechterung für Münchendorf.“ Den Hauptgrund für die Schließung sieht er so wie bei vielen anderen Unternehmen, die schließen müssen „in der Mietpreiserhöhung und den gestiegenen Personalkosten“.