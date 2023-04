In Biedermannsdorf gibt Hans Wimmer Gemeinderats-Comeback

Hans Wimmer ist in Biedermannsdorf kein Unbekannter. Er war bereits zweimal im Gemeinderat in den verschiedensten Funktionen, unter Bürgermeister Johann Unterhalser (ÖVP) bekleidete er das Amt des Vizebürgermeisters. Harald Meixner ist ein engagiertes Mitglied der FF Biedermannsdorf und ist in seinem Beruf als Polizist bei der Polizeiinspektion Wiener Neudorf tätig. Für ihn ist der Einzug in den Gemeinderat für die SPÖ Neuland. Er wird sich vor allem um die Agenden des aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen SPÖ-Mandatars Peter Schiller kümmern. Das sind die Bereiche Sicherheit, Wirtschaft, Infrastruktur und die Mehrzweckhalle. Wimmer wird unter anderem im Finanz- und Wirtschaftsausschuss tätig sein.

Der neue Finanzreferent heißt Maximilian Holler. Der Jus-Student folgt Markus Mayer in den Gemeindevorstand nach. Foto: Judith Jandrinitsch

Der 24-jährige Jus-Student Maximilian Holler wechselt in den Gemeindevorstand und übernimmt auch den wichtigen Bereich der Finanzen, für den bis zu seinem Ausscheiden im März Markus Mayer verantwortlich zeichnete. Holler hielt eine emotionale Antrittsrede, in der er seine Verbundenheit zu Biedermannsdorf betonte. „Unser Ort ist einfach Leiwand“, sagte Holler und wies auf die Vorzüge von Biedermannsdorf hin. Mit vielen Industriebetrieben ausgestattet in der Nähe von Wien weise die Gemeinde immer noch ein ländliches Flair aus. Die Kommunalsteuereinnahmen würden es der Gemeinde ermöglichen, auch anspruchsvolle Projekte zu stemmen. Für seine Rede erntete Holler die Zustimmung aller Gemeinderäte.

Dass Holler in den Gemeindevorstand gewählt wird, wurde per Dringlichkeitsantrag eingebracht. Auch der Rest der Sitzung war von Dringlichkeitsanträgen geprägt. Eine wurde von Matthias Presolly von der ÖVP eingebracht, weil sich nach der Aktion „Sauberes Biedermannsdorf“ gezeigt hatte, dass sich einige Müll Hotspots in der Gemeinde gebildet haben. Zwei weitere Dringlichkeitsanträge wurden von den Grünen eingebracht. Diese betrafen die laut Grünen „nicht funktionierenden“ Öffnungszeiten des Postpartners im Ort, die andere das Postbus-Shuttleservice im Bezirk. Auch hier tun sich laut Grüne bemerkenswerte Lücken auf, was die Praktikabilität und Verlässlichkeit der App betrifft. Nach lebhaften Diskussionen zeichneten sich dazu auch Lösungsvorschläge ab. Mehr dazu gibt es in der nächsten Printausgabe der NÖN Mödling.

