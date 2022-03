Paradies für die Insekten in Laxenburg

Der Franz Joseph-Park in Laxenburg mitten im Ortszentrum, angelegt im Stile eines englischen Cottage-Gartens, bezaubert beinahe ganzjährig mit seiner abwechslungsreichen Blütenpracht.

Wie das geht und wie auch Insekten etwas davon haben, verrät Gärtnerin Christa Eibl, die vor einigen Jahren die Idee zu dieser Gartenanlage hatte. Umgesetzt wurde der Garten in Eigenregie vom gesamten Bauhof-Team. „Wir machen jetzt gerade den Frühjahrsrückschnitt der Stauden, und zwar mit der Hand“, erläutert Eibl. Das sei wichtig, „weil dadurch die Pflanzen automatisch ausgedünnt und damit verjüngt werden“.

„Die Vögel finden Samenstände als Futter, die Insekten können in den Hohlkörpern überwintern“

Christa Eibl

Stauden sind mehrjährige Sommerblüher, deren Wurzelballen nach zehn Jahren geteilt werden sollte, damit sie wieder blühfreudiger werden. Der Garten ist „betont nützlingsfreundlich angelegt“, verrät Eibl. Die Winterlinge blühen so wie die Narzissen als erste Bienenweide bereits. „Die Bienen fliegen ab 10 Grad plus aus, bei uns blühen schon Schneeglöckchen, Scheinhasel und Schneerosen, die sind nicht nur sehr hübsch, sondern werden auch von den Bienen gemocht“, sagt Eibl. Dass die Stauden erst jetzt und nicht schon im Herbst zurückgeschnitten werden, hat auch für Vögel und Insekten nur Vorteile: „Die Vögel finden Samenstände als Futter, die Insekten können in den Hohlkörpern überwintern“. Besonders der Distelfink liebe es, an den Samenständen der überaus dekorativen Disteln zu naschen.

„Und für die Mikroorganismen im Boden ist es wichtig, nicht wie althergebracht, mit einem Spaten umzustechen, sondern nur mit dem Sauzahn zu arbeiten“, betont Eibl. Dieses Gartengerät lockert den Boden vorsichtig auf, ohne die Mikrolebewesen zu zerstören. Ganz verzichten sollte man auf Forsythien im Garten. „Das ist eine sterile Pflanze, da geht kein Insekt drauf“, sagt Eibl.

