Gumpoldskirchen will erste Bio-Gemeinde werden

Das Ortsprojekt zur Umstellung auf biologische Bewirtschaftung nimmt Fahrt auf. Das ehrgeizige und nachhaltige Projekt der Gemeinde soll laut Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, schrittweise innerhalb von 10 Jahren realisiert werden: „Wir laden die gesamte Dorfgemeinschaft dazu ein, im Alltag und im Beruf auf die Natur zu setzen.“ Im Mittelpunkt des biologischen Wirtschaftens stehe der Weinbau. „Seit 2018 ist die Überlegung da, Schädlinge nicht mit Pestiziden, sondern flächendeckend biologisch zu bekämpfen“, erklärt Köck, der bereits vor zwei Jahren diesbezügliche Gespräche mit dem örtlichen Weinbauverein führte.

Die Umsetzung soll schrittweise unter Einbindung der Zielgruppen erfolgen – Winzer, private Gartenbesitzer und Gartengemeinschaften werden eingeladen, ihre Bewirtschaftung biologisch auszurichten. Die Umsetzung erfolgt über eine Initiative von Winzer Johannes Gebeshuber und Biologe Peter Schleimer, die 2021 den Auftrag bekommen haben, das Projekt für die Gemeinde zu entwickeln und abzuwickeln sowie den Projektverlauf zu dokumentieren.

Dazu gehören Veranstaltungen mit den Winzern sowie die Erfassung und Aufbereitung wichtiger Datenquellen, wie die Spritzpläne, die Auswertungen der Wetterstationen, die Listung von seltenen Arten und Nützlingen oder das Schädlingsmonitoring. Auf der Basis dieser Auswertungen soll es auch Informationen und Schulungen für die Landwirte bzw. Weinhauer geben. „Einerseits bieten wir jahresbegleitende Fachschulungen für unsere Betriebe, aber auch Anschauungsprojekte wie den geplanten Schauweingarten und Naturbeobachtungsplätze an, um das Bewusstsein in der Bevölkerung, aber auch bei unseren auswärtigen Gästen zu fördern“, berichtet Gebeshuber. Er selbst hat seinen Betrieb als einer der ersten vor 25 Jahren auf Bio umgestellt.

Profis und Hobbygärtner werden eingebunden

Das Bio-Projekt werde behutsam an Winzer und Hobbygärtner herangetragen werden. Jeder solle einen Überblick über die Möglichkeiten und Vorgehensweisen erhalten. „Der Unterschied zwischen herkömmlichem und biologischem Landbau ist nicht so riesig. Man muss nur das richtige tun“, betont Gebeshuber.

In einem nächsten Schritt sollen auch Dienstleistungen für die Landwirtschaft, wie das Ackern mit Pferden angeboten oder auch ehemalige Legehennen für die Bodenbearbeitung zur Verfügung gestellt werden. Nutzpflanzen werden zum Erosionsschutz für brachliegende Grundstücke angebaut. Auch die Digitalisierung werde eine große Rolle spielen: „Um Entwicklungen im Wein- und Gartenbau besser einschätzen zu können, werden per Monitoring biologische Vorgänge katalogisiert und eine Datenbank aufgebaut. Digitale Wetterstationen warnen die Winzer vor Pilzbefall in den Weingärten.“ Tourismus- und Gastrobetriebe sowie ortsansässige Betriebe werden eingeladen, ihre Abläufe nachhaltig und biologisch zu gestalten.

Vizebürgermeister Jörgen Vöhringer, ÖVP, nimmt wahr, dass sich „viele Weinhauer für diesen biologischen Weg interessieren: Das Interesse ist groß.“ Vöhringer selbst steht „voll hinter dem Projekt: Das ist der richtige Weg.“

Lenkungsausschuss lässt sich Bericht erstatten

Auf politischer Ebene wurde ein Lenkungsausschuss installiert, um das Projekt seitens des Gemeinderates zu begleiten. Den Vorsitz hat ÖVP Gemeinderat Alexander Keller übernommen, der auch den Wirtschaftsausschuss führt: „Wir wollen alle vier Monate einen Tätigkeitsbericht haben um über den Projektstand auf dem Laufenden zu sein.“ In der Arbeitsgruppe, die schon zweimal getagt hat, sind Mitglieder aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen dabei: Jörgen Vöhringer von der ÖVP, Daniela Kirner von der Liste G.U.T., Maria von Balthazar von den Grünen, Claudia Steiner von der SPÖ sowie Peter Souczek von der FPÖ.

Wichtig ist Keller die „stete Interaktion mit allen Interessensgruppen: Es werden viele Einzelgespräche geführt, es gibt aber auch Handouts zur Umstellung und detaillierte Anleitungen sowie Gruppenveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen.“

