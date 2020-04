Das zeichnet die Höhere Lehranstalt für Mode und Produktmanagement aus: Viele Projekte, die an der HLA durchgeführt werden, entstehen in einer Kooperation mit der Wirtschaft, so auch in dem Falle der 500 Mund-Nasen-Schutzmasken, die Schülerinnen und Schüler für die Mitarbeiter der in Schwechat beheimateten Firma Air Liquide Austria fertigten.

Projektinitiatorin Eveline Billes knüpfte den Kontakt zu Air Liquide, das Projekt stand unter dem Motto „Klimaschutz geht uns alle an - Fertigung von Mund-Nasen-Schutzmasken aus textilen Materialien – ‚Upcycling‘ und ‚Recycling‘“.

Genäht wurden die Masken von den Schülerinnen in der Osterferienwoche. Die Masken sind aus hundertprozentiger Baumwolle oder Recyclingstoffen wie Bettwäsche, Tischtücher, Geschirrtücher und Leintücher gefertigt. Diplompädagogin Elisabeth Tetzlaff-Trinker erklärt: „Die eingenähten Gummibänder sowie viele der verwendeten Stoffe stammen aus dem Fundus der HLA-Mödling. Diese Materialien sind Spenden von österreichischen textilproduzierenden Firmen. Die gefertigten Masken sind aufwendig verarbeitet, unzählige Male wiederverwendbar und können bei 60 Grad gewaschen werden.“ Der doppelt aus Stoff gearbeitete Mund-Nasenschutz liegt eng am Gesicht an, ist atmungsaktiv, ein dreischichtiges Faltdesign passt sich ideal an verschiedene Gesichtsformen an und ermöglicht es, komfortabel zu atmen. Die elastischen Ohrenschlaufen garantieren ein angenehmes Tragegefühl.

Ein besonderer Dank von Eveline Biller geht an das Engagement der Schülerinnen und den unterstützenden Lehrerinnen Ulla Reithmayr, Angela Mayr, Sabrina Gasperlmeier und Doris Huxhold.