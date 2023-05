MODE PRODUKT Mödling: Liturgie trifft Mode

Das Schuljahr steht in der „MODE PRODUKT Mödling“ am Hyrtlplatz im katholischen Religionsunterricht im Zeichen der Initiative „wertvoll & tatkräftig“, die den Schwerpunkt unter anderem auf die Schöpfungsverantwortung legt. Dazu wurde eine Klimawandel-App programmiert, die mit unterschiedlichen Aktionen zum Mitmachen einlädt. Es geht darum, in der „echten Welt“ ein Projekt umzusetzen und dieses in der App abzubilden.

Im Rahmen der Challenge „Gute Kleidung“ sendeten die Schülerinnen und Schüler der 2M (Modezweig) selbst genähte Kurzjacken ein, welche sie aus bereits vorhandenen Materialien gefertigt hatten. Die sechs Gewinnerinnen und Gewinner wurden von Modedesigner Arthur Arbesser ausgewählt, um an einem von ihm geleiteten Workshop teilzunehmen. Dabei wurden drei Stolen angefertigt, die bei einer Messe im Stephansdom von Kardinal Christoph Schönborn, Dompfarrer Toni Faber und Generalvikar Nikolaus Krasa getragen werden.

