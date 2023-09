Zwei Schulen aus Bezirk Mödling mit Umweltzeichen prämiert

In Niederösterreich qualifizierten sich heuer sieben Schulen für eine Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Die nachhaltigen Maßnahmen, die von den Bildungseinrichtungen gesetzt werden, orientieren sich alle an der Richtlinie UZ 301 des Österreichischen Umweltzeichens. Innerhalb dieses Rahmens gibt es aber vielfältige und kreative Wege der Umsetzung, die auch bis in die Schulklassen reichen und auf spielerische Weise den bewussten Umgang mit Nachhaltigkeit vermitteln. Im Bezirk Mödling wurden gleich zwei Schulen mit dem großen Umweltzeichen ausgezeichnet, die Volksschule Münchendorf und die HTL Mödling.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler sagte bei der Verleihung: „Eine gute Ausbildung von Schülerinnen und Schülern ist die beste Versicherung für unsere gemeinsame Zukunft. Dazu gehört natürlich auch das Wissen über unseren Planeten, unsere Umwelt und unser Klima. Es ist eine schöne Entwicklung, dass fachübergreifende Projekte zu Klima- und Umweltschutz immer häufiger im Lehrplan integriert werden. Und es ist natürlich auch gut und wichtig, dass die Schulen selbst Vorbild sind und vorangehen: Beim Energiesparen genauso wie bei der nachhaltigen Beschaffung.“

Auch Bildungsminister Martin Polaschek zeigt sich beeindruckt vom Engagement, das die Direktoren, Lehrkräfte aber auch Schülerinnen und Schüler selbst in den Bildungseinrichtungen zum Thema Umweltschutz leisten: „Mein Ziel ist es, den Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsgedanken im gesamten Bildungsbereich noch stärker zu verankern. Dabei haben wir einerseits mit unserem Programm ‚Energie:bewusst‘ zahlreiche Initiativen zur Sensibilisierung für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ins Leben rufen können. Andererseits prüfen wir auch an den Schulen und im Schulbau, wo wir noch energieeffizienter und nachhaltiger arbeiten können.“

Große Freude in Münchendorf über Auszeichnung

Ganz leicht bemerkbar wird das bei der Volksschule Münchendorf. Sie wird nach Um- und Zubau mit einer Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung beheizt. Das Obergeschoß des Neubaus besteht aus einem Holzriegelbau, schon 1995 war die Ganztagesvolksschule Münchendorf die erste Öko-Volksschule des Bundeslandes. Bei der feierlichen Eröffnung am 16. September kündigte Direktorin Petra Bauer diese Auszeichnung bereits an. „Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Schule das große Umweltzeichen von Bildungsminister Martin Polaschek und Umweltministerin Leonore Gewessler entgegennehmen dürfen“, sagte die Direktorin vergangenen Samstag.

Am Montag, 18. September, war es dann soweit und Bauer nahm die begehrte Auszeichnung entgegen. Sie merkt an: „Wir wurden nicht nur wegen des neu eröffneten Schulzubaus, der nach den neuesten Kriterien gebaut wurde ausgezeichnet, sondern weil wir auch bekannt sind für unsere sehr innovative Lehrmethoden.“