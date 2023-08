Bauhof siedelt ab, Ortschef sieht keinen Bedarf für Supermarkt

Der Bauhof bekommt einen neuen Standort. Unklar ist noch, wie die Zukunft des dadurch frei werdenden Areals aussieht. „Es gab da bereits eine Diskussion über einen Verkauf an einen Supermarkt”, bestätigt Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP: „Das würde zwar finanziell am meisten bringen, aber der Bevölkerung am wenigsten, ich sehe keinen Bedarf, zumal das auch einen enormen Verkehrszuwachs bedeuten würde.”

Dieser Meinung ist auch Alexander Pschikal, SPÖ: „Wir wollen nicht, dass das Grundstück verkauft wird“, auch das benachbarte Autohaus Mayer habe Nutzungsinteresse bekundet, „aber die Zukunft des Areals wird noch zu diskutieren sein“.

Seiringer habe jedenfalls deutlich vernommen, dass die Bevölkerung das Grundstück im Eigentum der Gemeinde sehen wolle: „Ich denke, es sind sich alle einig, allenfalls eine Verpachtung als Lagerfläche ins Auge zu fassen.”