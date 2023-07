Biedermannsdorf trauert um Gemeinderat Peter Schiller

Peter Schiller war von 20. September 2001 bis 27. April 2023 für die SPÖ im Gemeinderat tätig. SPÖ-Parteiobmann und Vizebürgermeister Sepp Spazierer betont: „Sein fachliches Wissen war sehr geschätzt, da er beruflich in Versicherungsgesellschaften tätig war und das meistens in leitender Funktion, dadurch war er ein wirtschaftlicher Fachmann, der vorausschauende Entwicklungen sehr früh erkannte.“ In den 2000er Jahren zog Schiller von Leopoldsdorf nach Biedermannsdorf. Beruflich war er vor seinem Pensionsantritt als Zentralbetriebsrat bei der Allianz-Versicherung tätig.

Als geschäftsführender Gemeinderat von 2015-2020 galt sein ganzer Einsatz den Blaulichtorganisationen, dem Zivilschutz und der Jubiläumshalle. „Gerade in der Jubiläumshalle war sein wirtschaftliches Wissen sehr geschätzt, auch von unseren Steuerberatern“, betont Spazierer.

Sein Herz gehörte den Einsatzorganisationen

Für die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Polizei war er ein Kämpfer bis zum Schluss, den er schätze den unermüdlichen Einsatz dieser Organisationen für die Menschen und Biedermannsdorf, die Wünsche dieser Organisation im Gemeindeleben hat er immer mit vollem Einsatz vertreten.

Spazierer weiß: „Als Klubobmann der SPÖ war er für mich immer ein verlässlicher Partner, der viele Entscheidungen im Gemeinderat in den Diskussionen in die richte Richtung für den Ort gelenkt hat. Peter hat mit ganzer Kraft bis zum Schluss das Gemeindeleben geprägt und mitgestaltet.“ Was Spazierer besonders bedauert: „Ich verliere mit ihm nicht nur einen Gemeinderat, sondern er war zu mir auch wie ein väterlicher Freund.“