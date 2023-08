Große Trauer um Ehrenbürger und ehemaligen Feuerwehrkommandanten

Karl Steininger war eine Persönlichkeit, welche die Gestaltung der Gemeinde Hennersdorf nicht nur durch sein Wirken als beliebter Tierarzt entscheidend mitgeprägt hat. Er war von 1955 bis 1995 Mitglied des Hennersdorfer Gemeinderates, also 39 Jahre lang. Davon war er 30 Jahre geschäftsführender Gemeinderat. Darüber hinaus hatte er über 20 Jahre die Funktion des Gemeindeparteiobmannes der Hennersdorfer Volkspartei inne. Bürgermeister Thaddäus Heindl, ÖVP, betont: „Er war der letzte lebende Gemeindebürger, der dem ersten von der Hennersdorfer Bevölkerung gewählten Gemeinderat angehörte, als unsere Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ihre Unabhängigkeit von Wien erlangte.“

Weiters bekleidete er über 40 Jahre verschiedenste Funktionen im Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Hennersdorf, davon war er 20 Jahre Kommandant. Von 1982 bis 1994 war er Bezirksfeuerwehrkommandant und Mitglied des Nö Landesfeuerwehrrates. Aus einer Feuerwehrfamilie stammend, trat Karl Steininger offiziell 1949 - inoffiziell bereits drei Jahre früher - im Alter von 20 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr Hennersdorf bei und übernahm sofort das Amt des Schriftführers. Er war damals maßgeblich am Wiederaufbau des Hennersdorfer Feuerwehrwesens beteiligt.

Lange Karriere im Feuerwehrwesen

1960 wurde er zum Kommandant-Stellvertreter und 1971 zum Kommandanten gewählt. Sein Einsatz und Engagement für die ortseigene Feuerwehr war vielschichtig und vorbildlich, manches davon wirkt bis heute nach. In seine 20-jährige Amtszeit als Kommandant fiel die Anschaffung mehrerer Fahrzeuge, darunter eines Rüstlöschfahrzeuges, sowie ein umfangreicher Zu- und Umbau des Feuerwehrhauses. 1976 erfolgte unter seiner Ägide die Gründung der Hennersdorfer Feuerwehrjugend - eine Erfolgsgeschichte bis heute. 1991 verzichtete Steininger auf eine Wiederwahl als Kommandant, übernahm aber bis 1994 nochmals das Amt des Kommandant-Stellvertreters. Der aktuelle Kommandant Christian K. Fastl merkt an: „Mit Karl Steininger verliert die FF Hennersdorf ein Urgestein, das schmerzlich fehlen wird. Kaum ein anderer Kamerad hat das Hennersdorfer Feuerwehrwesen über Jahrzehnte so mitgeprägt wie er. 'Der Doktor', wie er von uns genannt wurde, war eine Institution, die nicht zu ersetzen ist. Persönlich verliere ich einen väterlichen Freund, den ich über Jahrzehnte sehr geschätzt habe."

Der Verstorbene war auch bis vor Kurzem im Vereinsleben sehr aktiv, so war er Gründungsmitglied und Obmann des Hennersdorfer Kleintierzuchtvereins und wirkte im Hennersdorfer Kulturverein, im Hennersdorfer Turnverein, beim Traudl-Theater, beim Kirchenchor und im Gesangsverein Vösendorf mit.

„Karl Steininger prägte mit seinem Engagement und seiner Schaffenskraft über Jahrzehnte die Gemeinde Hennersdorf. Ich danke ihm im Namen der Gemeinde Hennersdorf für seine Leistungen für unser Dorf. Unser Mitgefühl gehört nun seinen beiden Söhnen Karl und Klaus und der ganzen Familie. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärt der Bürgermeister. Die Trauerfeierlichkeiten finden am 1. September statt. Der Gemeinderat tritt am selben Tag um 14.15 Uhr zu einer Trauersitzung zusammen. Um 15 Uhr wird eine hl. Messe in der Pfarrkirche zum hl. Andreas in Hennersdorf gefeiert, danach wird der Ehrenbürger am Ortsfriedhof im Familiengrab zur letzten Ruhe gebettet. Sein Sohn Karl ist in seine Fußstapfen im Hennersdorfer Gemeinderat getreten.