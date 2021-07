Nach den ausgiebigen Regefällen am Samstagvormittag mussten die Florianis des Bezirks nur einen halben Tag später erneut zu vielen Unwetter-Einsätzen ausrücken.

Dabei mussten laut einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos (BFKDO) zahlreiche Keller ausgepumpt und Verklausungen bei Bächen beseitigt werden.

Die Schwerpunkte lagen in den Gemeinden Breitenfurt, Brunn am Gebirge, Perchtoldsdorf, Vösendorf Laxenburg und Wiener Neudorf. Weitere Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften wurden in die betroffenen Gemeinden alarmiert.

"Vor allem der Petersbach sorgte in Vösendorf für überflutete Straßen, Keller und Tiefgaragen – diese Gemeinde war am stärksten betroffen", berichtete das BFKDO. In einer Wohnhausanlage musste zur Erkundung des Wassereintritts ein Atemschutztrupp in die Tiefgarage geschickt werden, weil der Austritt einer unbekannten Chemikalie vermutet wurde.

In Wiener Neudorf musste zum zweiten Mal an diesem Tag die Unterführung der Autobahnausfahrt IZ NÖ Süd gesperrt werden. Ein Pkw hatte versucht, durch das Wasser zu fahren und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Bis Sonntagvormittag wurden weitere Einsätze gemeldet, weil Menschen nach dem Aufstehen Wasser in Keller und Garagen ihrer Häuser vorgefunden hatten. Mehrere Feuerwehren sind aktuell (Sonntag, 10Uhr) noch mit Auspumparbeiten beschäftigt.