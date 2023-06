Theatergruppe sucht neue Mitglieder

Auf einen „Neustart“ hofft Ingrid Stamm, Obfrau der Theatergruppe „Versuchsballon“, als sie erzählt, dass „einige unserer Mitglieder leider aufgehört haben; auch der Regisseur“. Das sei ein großer Aderlass gewesen, aber schnell konnte mit Alois Kreuzwieser, der schon für verschiedene Theatergruppen Regie führte, unter anderem für „Dinner & Crime“, ein vollwertiger Ersatz gefunden werden. „Leider fehlt es uns immer noch an Schauspielerinnen und Schauspielern“, bedauert Stamm. Als Anreiz und Werbung für ihre Gruppe sieht die Obfrau die Möglichkeit, Vorschläge für ein Theaterstück einzubringen. Welches Stück letztendlich aufgeführt wird, hänge von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Akteure ab.

So wie in den vergangenen Jahren müssen die Darsteller viel Engagement zeigen, gilt es doch, auch andere Aufgaben zu übernehmen, wie die Erstellung des Bühnenbildes, das Produzieren und Aufstellen der Plakate und das Bereitstellen der Kostüme. Zwar handelt es sich bei „Versuchsballon“ um eine Laiengruppe, „wir wollen aber so professionell wie möglich agieren“, sagt Stamm. „Unsere Botschaft ist, dass wir noch viel zeigen wollen, dass Kultur lebt und wir offen für Experimente sind.“

Wer Lust hat, Theaterluft zu schnuppern, selbst auf der Bühne stehen oder einfach nur mithelfen will, kann dies jeden Dienstag um 19.30 Uhr im Pfadfinderheim Südstadt tun. Die Aufführungen werden mit Unterstützung durch die Kulturabteilung der Gemeinde im Schloss Hunyadi stattfinden.