Zicklein erobert das Tierschutzhaus

Fünf Ziegen aus Herzogenburg zogen vor Kurzem im Tierschutzhaus ein, nachdem sich ihr Besitzer aufgrund unerwarteter gesundheitlicher Probleme schweren Herzen von den Tieren trennen musste. Was zu Beginn nur vermutet wurde, stellt sich relativ schnell als Fakt heraus - eine der Ziegen war trächtig.

„Kurz nach ihrer Ankunft gebar eine der Ziegen bei uns im Tierschutzhaus zwei Zicklein“, berichtet Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Eines der beiden starb trotz intensiver medizinischer Betreuung nur wenige Tage später“, bedauert er. Es sei häufig so, dass erstgebärende Mütter mit der Situation überfordert sind und deshalb Unterstützung benötigen, weshalb „die Zicklein von unseren Pflegern auch das Fläschchen bekamen. So konnten wir der Mutter in der ersten schwierigen Zeit aushelfen, damit zumindest das eine Zicklein gesund und gestärkt aufwachsen kann.“ Momentan leben im Tierschutzhaus Vösendorf 16 Ziegen, die allesamt auf der Suche nach einem artgerechten und liebevollen zu Hause sind.

