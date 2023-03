Einsatz auf der A2: Fahrzeug in Vollbrand

Zahlreiche Notrufe gingen in den Alarmzentralen in Niederösterreich und Wien ein, Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf machten sich auf zum Ort des Geschehens. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug mit kroatischen Kennzeichen bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erfolgten die Löscharbeiten durch einen Atemschutztrupp und erforderten die Sperre der ersten beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Graz.

Vermutlich durch den weithin sichtbaren Feuerschein kam es zu einer Meldung über einen zweiten Fahrzeugbrand im Industriezentrum Niederösterreich Süd. Zu diesem Einsatz wurden laut Alarmplan zusätzlich noch die beiden Freiwilligen Feuerwehren Biedermannsdorf und Laxenburg alarmiert. Nach Kontrolle des betroffenen Bereiches konnte dieser Einsatz aber als „Fehleinschätzung des Anzeigers“ beendet werden.

