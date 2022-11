Mödlinger Förderungsverein: Faschingssaison steht in den Startlöchern

Der 11. November, 11.11 Uhr, naht: der Zeitpunkt des traditionellen Narrenweckens. Nach wie vor ist es ruhig um diejenigen, die sich intensiv um den Fasching kümmern – die Mitglieder des Mödlinger Förderungsvereines (MFV). Noch dazu sorgt eine Meldung auf Facebook für Aufregung unter den Fans der fünften Jahreszeit: „Auch in dieser Saison wieder kein Faschingsumzug.“

MFV-Präsident Peter Holakovsky gibt zu, dass nicht alles rundlaufe. Schuld daran seien nicht Unstimmigkeiten im Team, sondern „schlicht und ergreifend die Gesamtsituation. Wir wissen nicht, wie es mit Corona weitergeht, wir wissen nicht, ob wir uns alles finanziell leisten können“, betont Holakovsky im NÖN-Gespräch.

Fix sei jedenfalls, dass „wir für 13. Jänner den Herzogempfang in der Stadtgalerie und die Faschingssitzungen am 10. und 11. Februar in der Europahalle planen und auch durchführen wollen“. Was den Faschingsumzug am 19. Februar betrifft, warte man noch auf das Okay der Stadtgemeinde, denn „ohne Geld ka Musi“, macht Holakovsky deutlich. Finanzstadtrat Peter Maschat, ÖVP, merkt an, dass „wir uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und alles besprechen werden“.

Ebenfalls fix: „Am 11.11. in der Früh sind wir bei Bürgermeister Hans Stefan Hintner und werden unser Faschingsmotto verkünden.“ Dabei soll es sich um ein Motto drehen, das auf die Rückkehr des Faschingstreibens nach zwei tristen Jahren – Corona-bedingt ist alles ausgefallen – schließen lässt. Danach geht’s zum Narrenwecken in die blau-gelbe Narrenhauptstadt Oberwaltersdorf.

