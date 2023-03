Nahversorger Knusprige Rückkehr nach Breitenfurt

Lesezeit: 2 Min

Auch Bürgermeister Wolfgang Schredl (3.v.l.) freut sich über die Szihn-Filiale in der Hauptstraße 105c. Foto: Esther Konstanzer

M it der neuen als „Brot & Café“ konzipierten Filiale des Liesinger Bäckerei-Familienbetriebs Szihn in der Hauptstraße 105c in Breitenfurt gibt's de facto ein Heimspiel.