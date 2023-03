Comeback der Mrs. ADEG in Laxenburg

2018 hat die engagierte ADEG-Nahversorgerin die Filiale im Zentrum von Laxenburg übernommen. Bis 1. Juni 2021. Am weg zu ihrem Arbeitsplatz spielt der Bordcomputer ihres Fahrzeuges auf der Autobahn plötzlich verrückt, das Auto überschlug sich mehrmals bei voller Fahrt, die Niederösterreicherin wurde schwer verletzt geborgen: Wirbel- und Rippenbrüche, Schädelfraktur. Die Genesungsprognosen stehen anfangs nicht gut, doch Veljkovic kämpft sich förmlich ins Leben zurück: „Da wird einem bewusst: man ist sterblich“, sagt Veljkovic heute.

Zurück und stärker denn je

Während der Rehabilitation stand neben dem eigenen Wohlergehen auch immer das ihrer Kundinnen und Kunden im Fokus, welche in ihrer Abwesenheit von Ehemann Igor betreut wurden. Jetzt ist es endlich soweit: Nach fast zwei Jahren steht die Kauffrau wieder selbst in ihrem ADEG-Markt in der Herzog-Albert-Straße: „Ich möchte, dass die Kundinnen und Kunden - genau wie vor meinem Unfall - mit ihren Wünschen und Anliegen auf mich zukommen. Alles, was möglich ist, erfülle ich gerne. Ich bin dieselbe Person wie vor dem Unfall - nur viel stärker.“

Sie möchte ich jedenfalls „bei allen bedanken, die immer an mich geglaubt und mich nie aufgegeben haben. Ich weiß, dass aktuell auch andere ADEG Kaufleute mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen haben – daher möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen Mut und Kraft zusprechen“.

