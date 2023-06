Name für Fuchs gesucht: „Cap“ oder „Robin Hood“

Ein Babyfuchs wurde im Bett einer Bewohnerin in einem Altersheim im 23. Wiener Gemeindebezirk entdeckt. Die Pensionistin dürfte den Fuchs verwaist aufgefunden haben und wollte dem viel zu jungen Gast in ihrem Bett Schutz und Geborgenheit bieten. Die ungewöhnliche Schlafgelegenheit blieb nicht lange unbemerkt, wodurch der Kleine im Tierschutzhaus Vösendorf landete – die NÖN berichtete.

Das Tier ist „in einem sehr guten Zustand. Er entwickelt sich prächtig“, ist Tierheimleiter Stephan Scheidl zufrieden. und wächst zu einem kräftigen Bis der junge Fuchs ausgewildert werden kann, wird es noch etwas dauern, weshalb nun ein passender Name gesucht wird. Dafür hat Tierschutz Austria eine Abstimmung auf den Social-Media-Kanälen gestartet.

Zur Wahl stehen „Cap“ - in Anlehnung an die berührende Geschichte von Cap und Capper, in der ein junger Fuchs von einer älteren Dame großgezogen wird - oder „Robin Hood“: Der edle Räuber hat sich stets für die Schwachen und Armen eingesetzt, so wie in diesem Fall die Pensionistin die dem Fuchsbaby das Leben gerettet hat.

www.tierschutz-austria.at