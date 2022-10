Vösendorf: Blinder Fuchs findet Zuhause bei Tierschutz Austria

Neben den anderen gesunden Füchsen, wurde relativ schnell bemerkt, dass die junge Fellnase neurologische Auffälligkeiten aufweist. Bei einigen Untersuchungen wurde festgestellt, dass es sich bei ihr, um ein fast blindes Jungtier handelt.

Warum die junge Fähe, die bislang noch keinen Namen trägt, unter einer derart starken Sehbeeinträchtigung leidet, ist leider ungewiss. Das hindert die Fellnase aber nicht daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie ist top fit, sehr neugierig und spielt und tollt wie ein gesunder Fuchs umher. Bei Tierschutz Austria fand die süße Fähe nun ein geschütztes zu Hause in dem sie Leben darf.

„Zurzeit ist sie in einem Teilgehege unseres großen Wildgeheges, in dem auch andere beeinträchtige Füchse, die man nicht mehr auswildern kann, leben. So können sich die Artgenossen langsam aneinander gewöhnen und die junge Fähe später in die Gruppe integriert werden,“ erklärt Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl.

Um für die liebe Fähe einen Namen zu finden, lässt Tierschutz Austria in den kommenden Tage alle TierfreundInnen über Social Media bei der Namensgebung mitentscheiden. Falls Sie auch dabei helfen möchten, einen tollen Namen für die junge Fähe zu finden, dann folgt Tierschutz Austria auf Facebook https://www.facebook.com/tierschutzaustriaTSA und Instagram https://www.instagram.com/tierschutzaustria/?hl=de&__coig_restricted=1.

Immer wieder kümmert sich Tierschutz Austria um gefundene Wildtiere, die ohne die großartige Hilfe von Tierpflegerinnen und Tierpflegern vermutlich nicht überleben würden. Nur aufgrund zahlreicher Unterstützung von Spenderinnen und Spendern kann Tierschutz Austria bei der Aufzucht von Wildtieren wie der jungen Fähe helfen. Du möchtest auch Wildtiere in Not unterstützen: https://www.tierschutz-austria.at/spenden-und-helfen/wildtiere-in-not-2/

