„Cap“ bremst „Robin Hood“ aus

Vorgeschichte: Im Bett einer Bewohnerin eines Altersheimes im Wien-Liesing wurde ein Babyfuchs gefunden. Die ungewöhnliche Schlafgelegenheit blieb nicht lange unbemerkt, wodurch der Kleine im Tierschutzhaus Vösendorf landete.

Um einen Namen zu finden, konnte man über die Social-Media-Kanäle von Tierschutz Austria abstimmen. Zur Wahl standen „Cap“ - in Anlehnung an die berührende Geschichte von Cap und Capper, in der ein junger Fuchs von einer älteren Dame großgezogen wird - oder „Robin Hood“; der edle Räuber hat sich stets für die Schwachen und Armen eingesetzt, so wie in diesem Fall die Pensionistin. Da die meisten Kommentare darum gebeten haben die Dame sowie die Pflegerinnen und Pfleger über den Namen entscheiden zulassen, wurde in einem gemeinsamen Gespräch „Cap“ ausgewählt.

Das Jungtier ist „mittlerweile gar nicht mehr so klein“, erzählt Tierheimleiter Stephan Scheidl. „Zuletzt ist er zu unseren anderen Füchsen gezogen. Dort wird nun geschaut, dass er kräftiger wird und er all seine Fähigkeiten, um in der Natur allein klarzukommen, trainiert. Nachdem er auf das Leben in der Natur vorbreitet wurde, kann er in sein natürliches Habitat ziehen.“