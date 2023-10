Nationalfeiertag : Bewusstsein für 26. Oktober muss gestärkt werden

„Für mich gilt beim Nationalfeiertag dasselbe wie zum Muttertag. Es ist zwar ein besonderer Tag, aber wir sollten ihn jeden Tag ein bisschen feiern“, sagt Hans Stefan Hintner, Nationalratsabgeordneter und Mödlinger Bürgermeister, ÖVP. Für ihn ist der 26. Oktober „eine Gelegenheit, sich in Erinnerung zu rufen, welche Freuden und Privilegien wir in Österreich haben. Wir wohnen in einem der wohlhabendsten Länder der Erde und können eigentlich nur dankbar sein, in Österreich auf die Welt gekommen zu sein“.

Stolz auf unsere Vorfahren

Auch für Bernadette Geieregger, Bundesrätin und Bürgermeisterin von Kaltenleutgeben, ÖVP, ist der Nationalfeiertag „zeitgemäß: Ich glaube, gerade jetzt ist es wichtiger denn je zu feiern und dankbar zu sein, dass wir in Freiheit leben können“. Mit Blick auf die aktuellen Weltgeschehnisse sei das heuer so aktuell wie lange nicht mehr. „Man sieht, wie es auf der Welt teilweise zugeht, da sollten wir gerade den jungen Menschen an diesem Tag vor Augen führen, dass das Leben, das wir haben, nicht selbstverständlich ist“, ist Geieregger überzeugt. Vor allem der Arbeit der vergangenen Generationen sei das zu verdanken, ist sich auch Hans Stefan Hintner sicher. „Österreich in den heutigen Grenzen ist der Rest der Habsburgermonarchie, wurde schwer gebeutelt durch Kriege und Besetzung. Meine Eltern- und Großelterngenerationen haben das Land eigentlich aus Ruinen wieder aufgebaut.“

Immerwährende Neutralität

Vor allem in Hinblick auf das Neutralitätsgesetz, das am 26. Oktober 1955 beschlossen wurde, empfindet Bundesrätin Simone Jagl, Grüne, aus Biedermannsdorf den Nationalfeiertag als „top aktuell. Ich finde, das ist ein guter Anlass, um darüber nachzudenken, was militärische Neutralität überhaupt bedeutet. Wir sollten den Tag nutzen, um über unsere Rolle nachzudenken. Das ist gerade in Zeiten wie diesen sehr wichtig“, betont Jagl. Sie merk auch in der Bevölkerung, dass der Nationalfeiertag in den Köpfen der Menschen ist: „Ich glaube schon, dass den Leuten bewusst ist, was der 26. Oktober eigentlich bedeutet. Es gibt bei uns im Gemeinderat auch immer wieder Gespräche über die Neutralität und da sind wir uns eigentlich alle einig, dass das eine Sache ist, deren Bedeutung wir uns immer wieder bewusst machen sollten.“

Flagge bekennen

Teil der Festivitäten am 26. Oktober ist es, die österreichische Fahne zu hissen. Im Bezirk Mödling passiert dies auf Gemeindebauten, aber auch auf zahlreichen Privathäusern wehen jährlich rot-weiß-rote Flaggen. „Schon wenn man am 25. durch den Ort fährt, merkt man, dass am nächsten Tag Nationalfeiertag ist, weil viele Leute ihr Haus schon am Nachmittag davor beflaggen. Das ist durchaus eine Sache, die bei uns stark gelebt wird“, erzählt Bernadette Geieregger.

Auch in Mödling wird fleißig beflaggt, weiß Hans Stefan Hintner. „Obwohl Österreich generell eher zurückhaltend mit Flaggen ist, gerade bei uns im Osten, freut es doch zu sehen, wenn Menschen am Nationalfeiertag eine aufhängen. Außerdem gehen viele traditionellerweise an diesem Tag wandern.“

Bernadette Geieeregger (ÖVP) verbringt den 26. Oktober im Parlament. Foto: privat