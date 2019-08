Gabriele Heinisch-Hosek aus Guntramsdorf (SPÖ), Robert Lugar aus Perchtoldsdorf und Christian Höbart, aus Guntramsdorf (beide FPÖ) bilden aktuell das Nationalrats-Trio aus dem Bezirk Mödling. Aus dem Wahlkreis 3F (Baden-Mödling) haben auch noch Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP, Baden), Andreas Kollross (SPÖ, Trumau) und Nikolaus Scherak (NEOS, Oberwaltersdorf) Sitze im Hohen Haus inne.

Gute Chancen, erneut den Einzug ins Parlament zu schaffen, haben fast alle. SP-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek scheint auf Platz 5 der Bundesliste auf, alle anderen sind Spitzenkandidaten der Wahlkreis-Listen. Einzig und allein Robert Lugar steht seit der Vorwoche bereits im Solo-Wahlkampf. Er hat von der Nominierung her (Platz 3 im Wahlkreis, Platz 10 auf der Landesliste, Platz 24 auf der Bundesliste) nur Chancen über Vorzugsstimmen.

VP-Nationalrätin Carmen Jeitler-Cincelli, Nummer 1 der türkisen Wahlkreisliste, ist überzeugt: „Wichtig ist in Baden und Mödling auf jeden Fall das Thema Verkehr. Seit dem ich oft nach Wien pendle, sehe ich, dass hier eine Lösung gefunden werden muss.“

"Wir müssen bezüglich Umweltschutz Klartext reden"

Nachdem es dieses Mal bei der VP keinen Vorzugsstimmenwahlkampf gibt, steigen die Chancen bei der Nummer 2, Hans Stefan Hintner. Der Mödlinger Bürgermeister hält seinen Einzug ins Hohe Haus für nicht unmöglich, wenn man sich die aktuellen Umfragen ansehe.

SP-Spitzenkandidat Andreas Kollross weiß um die Bedeutung der hohen Wahlbeteiligung. „Im Vorjahr haben uns etwa 15.000 Stimmen auf ein zweites Direktmandat gefehlt. Falls wir das schaffen, dann hat Gaby Steiner aus Brunn die größten Chancen.“

Christian Höbart, FP, startete mit dem „Heimatfest“ in Guntramsdorf am 31. August den Wahlkampf. „Für mich gilt es, das Direktmandat zu verteidigen. Dementsprechend werde ich einen Vorzugsstimmenwahlkampf führen. Es gibt Setkarten, ein eigens für mich gestaltetes Auto und eine Social Media-Kampagne.“ Er will „jedenfalls die 20 Prozentmarke überspringen und so stark wie möglich werden, um Schwarz-Grün oder Schwarz-Grün-NEOS zu verhindern“.

Niki Scherak, NEOS, ist nicht nur Wahlkreis-, sondern auch Landesspitzenkandidat. Er ist überzeugt, dass seine Partei gute Chancen hat. „Wir müssen bezüglich Umweltschutz Klartext reden. An unserem vorgeschlagenen Modell der Steuerreform sieht man, dass CO auch einen Preis hat.“

Gabriele Gerbasits aus Kaltenleutgeben hofft vor allem auf ein grünes Comeback im Nationalrat. Punkten will die Wahlkreis-Spitzenkandidatin mit den Themen Umweltschutz und dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Persönlich hoffe sie, dass „wir im Bezirk Mödling nach den urbanen Zentren wie Wien der stärkste Bezirk bei den Grünen werden“. Wahlkampfstart ist im September.