"Wir haben 16.000 Wahlkarten ausgegeben", lässt Bezirkshauptmann Philipp Enzinger nicht unerwähnt. Eine bislang in NÖ unerreichte Anzahl. Er rechne damit, dass tatsächlich etwa 15.000 auszuzählen sein werden.

Am Wahlsonntag sind 12 Kommissionsmitglieder und 14 Bedienstete der Bezirkshauptmannschaft (=Bezirkswahlbehörde) engagiert, am Montag etwa ebenso viele Personen. Das Ergebnis der Wahlkartenauszählung könnte, wenn alles klappt, am Montagabend vorliegen, meint Enzinger.

Bezirksweit sind am Sonntag etwa 1.800 Wahlleiter, Beisitzer und Zeugen im Einsatz.