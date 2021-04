1970: Nach Einstellung der Ziegelerzeugung (Wienerberger AG) wurde dieser Bereich der natürlichen Sukzession überlassen. Mit Ausnahme einer Fischerei-Nutzung sowie einiger Trampelpfade und Fußwege erfolgte in den letzten Jahrzehnten keine anderwärtige Nutzung oder Bewirtschaftung, sodass sich der natürlich aufgekommene Bewuchs ungehindert entwickeln konnte.

2000 bis 2010: Das Naherholungsgebiet „Brunner Heide“ wurde von der Gemeinde Brunn am Gebirge gepachtet, der Rundweg instandgehalten und Bänke zum Verweilen aufgestellt.

2017: Kauf des Areals „Brunner Heide“ durch die Rainer Gruppe.

Oktober 2020: Rodungen bzw. Mulchungen auf Brunner und Vösendorfer Teilen des Gebietes durch die Eigentümerin, mit dem Ziel, im Rahmen der routinemäßigen Grundstückspflege, zu dem sich die Rainer Gruppe verpflichtet sieht, wieder gepflegten Grünraum entstehen zu lassen.

November: Stopp der Arbeiten durch die Bezirkshauptmannschaft Mödling, Gründung der Bürgerinitiative, die auch Kontakt mit „Birdlife“ aufnimmt. Die Organisation teilt mit, dass ein schutzwürdiger Eisvogel beheimatet ist.

März 2021: Die Bezirkshauptmannschaft Mödling erlässt einen Feststellungsbescheid. Demnach sind 11,1 Hektar in Brunn am Gebirge und 0,49 Hektar in Vösendorf nach Ansicht der Forstbehörde Wald im Sinne des Forstgesetzes. Die Naturschutzverfahren betreffend die ökologisch interessanten Flächen rund um die Teiche (Brunn am Gebirge) seien nach wie vor anhängig, erklärt Bezirkshauptmann Philipp Enzinger.