Region Wienerwald: Amphibien suchen Beschützer

Werbung

Auf dieser Reise müssen viele der Frösche, Kröten und Molche überqueren. Der Naturschutzbund NÖ und sein Netzwerk an freiwilligen Helfern wollen verhindern, dass die Tiere überfahren werden. Für die Betreuung der Amphibienstrecken an der Dornbacher Straße und der Hauptstraße in Sittendorf bzw. auf der Sulzer Höhe in Sulz benötigt der Verein dringend Unterstützer, die während der etwa sechswöchigen Wanderperiode regelmäßig an mehreren Tagen Amphibienzäune bzw. Straßen kontrollieren und Amphibien in Kübeln über die Straße tragen. Kontakt: 01/402 93 94.

www.noe-amphibienschutz.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.