Der Naturschutzbund NÖ startet mit der Rettung von Amphibien auf Niederösterreichs Straßen. Für die Betreuung der Amphibienstrecke in Sittendorf an der Wildegger Straße sucht der Verein noch Helfer. Jedes Jahr wandern Amphibien nach ihrer Winterstarre in den ersten Frühlingswochen zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Auf dieser Reise müssen viele der Frösche, Kröten, Unken und Molche gefährliche Straßen überqueren und drohen dabei, überfahren zu werden. Der Naturschutzbund NÖ und sein Netzwerk an freiwilligen Helferinnen und Helfern wollen das verhindern.

Alle Infos gibt’s unter 01/4029394 sowie noe@naturschutzbund.at, www.noe-amphibienschutz.at