Gemeinde legt sich fest: Badeverbot im Steinbruchsee

Der Steinbruchsee steht im Eigentum der Marktgemeinde Perchtoldsdorf und befindet sich auf Gemeindegebiet von Kaltenleutgeben. 2016 wurde das Gebiet rund um den See zum Naturschutzgebiet („Teufelstein-Fischerwiesen“) erklärt und der See als Landschaftssee bewilligt. Was Badeverbot impliziert.

In den vergangenen 25 Jahren entwickelte sich der Steinbruch aufgrund des natürlichen Fels- und Schuttstandortes sowie des stehenden Gewässers zu einem besonderen Standort im Wienerwald. Das Gebiet umfasst mittlerweile besondere Lebensräume vieler seltener Arten, wie felsbrütende Vogelarten, Fledermäuse und Insekten sowie geschützter Amphibien und Reptilien. Als Grundeigentümerin ist die Marktgemeinde Perchtoldsdorf daher bestrebt, dieses besondere Areal in einem naturschutzgebietswürdigen Zustand zu erhalten. „Zusätzlich ist es uns wichtig, den See als unberührte Wasserreserve einerseits und im Fall eines Waldbrandes andererseits als Löschteich zu erhalten“, betont Bürgermeisterin Andrea Kö, ÖVP.

Bürgerinitiative strebt Nutzung als Badesee an

Die Attraktivität dieses Naturschutzgebietes hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucherinnen und Besucher angezogen. Dadurch kam es zur vermehrten illegalen Nutzung als Badesee. Es kam zu massiven Verunreinigungen (Müll und Fäkalien) und sogar zu Einrichtung von und die Errichtung von Lagerfeuerplätzen, was das Waldbrandrisiko drastisch erhöhte. Die Gemeinde hat zahlreiche Zugangsbeschränkungen umgesetzt.

„Nunmehr gibt es Überlegungen einer Bürgerinitiative, den See zur Badenutzung freigeben zu lassen“, berichtet Kö. Die werde es allerdings aus Sicht der Marktgemeinde Perchtoldsdorf nicht geben, denn dazu müsste die Naturschutz-Widmung aberkannt werden. Für Kö steht fest: „Es sind hier die Interessen des Naturschutzes höher zu bewerten als spezifische Interessen für ein Erholungsgebiet. Der Steinbruchsee ist aus unserer Sicht daher ausschließlich als Landschaftssee zu nutzen.“

