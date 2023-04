Toben in Taka-Tuka-Land

Der neu gestaltete Naturspielplatz in der Friedhofstraße wurde mit einem Kinderfest feierlich eröffnet. Die Gemeinde hat rund 200.000 Euro in den Umbau investiert. Über den Winter wurde die Spielfläche der alten Anlage erweitert und so gut wie alle Geräte erneuert. Jugendgemeinderat Paul Gangoly, SPÖ, war es wichtig, Kinder und Jugendliche als Benutzer der Spielfläche von Beginn an in den Planungsprozess miteinzubeziehen. So konnten die kleinen Guntramsdorfer vor einem Jahr direkt vor Ort ihre Wünsche einbringen. „Gemeinsam mit Landschaftsplanerin Konstanze Schäfer haben wir unser Konzept vorgestellt und um Rückmeldung gebeten. 113 Anregungen wurden damals auf bunt bemalte Kärtchen geschrieben und von uns sehr gerne mitgenommen.“

Sand-Wasser Bereich als große Attraktion

Die spielerischen Anregungen können sich sehen lassen: So gibt es neben Naturflächen auch Möglichkeiten zum Verstecken, Wasserspielen, Radeln oder Balancieren: „Hoch im Kurs bei den Kindern ist die Seilbahn oder auch die große Sandkiste.“ Einer der Hauptwünsche der Eltern war die Schaffung von ausreichenden Schattenplätzen. Für die Ausführung seitens der Gemeinde war Andreas Heyderer vom Bauamt verantwortlich, Gangoly findet: „Das Projekt ist toll gelaufen, das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Ab sofort heißt der Spielplatz in Anlehnung an die Fantasiewelt von Pippi Langstrumpf Taka-Tuka-Naturspielplatz: „Darüber haben die Kinder abgestimmt.“ Gangoly ist stolz, dass „viel Geld in die Hand genommen worden ist und die Investitonen in die Bedürfnisse unserer Jugend auf den Spielplätzen jetzt auch sichtbar werden.“

Gedenktafel für Traude Witowetz-Müller

Im Rahmen der aktuellen Feierstunde wurde auch jener Frau gedacht, die den Spielplatz an dieser Stelle erwirkt hat: Eine Gedenktafel erinnert künftig an Traude Witowetz-Müller von den örtlichen Kinderfreunden, die maßgeblich daran beteiligt war, dass das heutige Areal 1976 von der Gemeinde als Spielplatz für Kinder und Jugendliche zur Verfügung gestellt wurde. Bereits damals durften die Kinder mitreden und haben ein Tonband mit ihren Wünschen und Vorstellungen besprochen und dem damaligen Bürgermeister übergeben. Fortan gestalten die Kinderfreunde auf dem Areal jedes Jahr den „Tag des Kindes“ und andere Feste.

