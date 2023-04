Aufwärmprogramm für die sportliche Südstadt

EVN-Projektleiter Davin Haas bezeichnet die nunmehrige Partnerschaft als richtungsweisend: „Der Energiebedarf des BSFZ entspricht etwa dem Verbrauch von mehr als 260 durchschnittlichen Haushalten. Durch den Umstieg auf Naturwärme werden jährlich rund 800 Tonnen CO2 eingespart.“

Umstieg in nur einem Vormittag

BSFZ-Geschäftsführerin Noelle Kliment weiß, dass „wir gerade in Zeiten wie diesen sorgsam mit unseren Ressourcen umgehen und auf eine saubere, umweltfreundliche und krisensichere Energieversorgung achten müssen“. Bei der Umsetzung des Projekts „war uns eine unterbrechungsfreie Wärmeverfügbarkeit besonders wichtig. Der Umstieg von der Gasversorgung auf nachhaltige Naturwärme konnte nach sorgfältigen Planungs- und Vorbereitungsarbeiten an nur einem Vormittag erfolgen. Der Trainingsbetrieb war somit uneingeschränkt möglich.“ Die Versorgung erfolgt über das Biomasseheizkraftwerk in Mödling und das Biomasseheizwerk in Guntramsdorf.

Das Naturwärmenetz Thermenregion

Beim „Naturwärmenetz Thermenregion“ handelt es sich um das größte überregionale dieser Art in Österreichs. Es umfasst eine Leitungslänge von knapp 150 km. Neben Maria Enzersdorf werden 12 weitere Gemeinden von Perchtoldsdorf bis Baden versorgt. Biomasse ist bei der Verbrennung CO2-neutral – es wird nur so viel CO2 abgegeben wie während des Wachstums eines Baumes aus der Atmosphäre gebunden wird. Die EVN betreibt aktuell mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits rund 70 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich.

