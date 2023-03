Der Umstieg ist eingeleitet

Im Herbst zeichnete Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Gemeinde für ihre erfolgreichen Bemühungen aus, möglichst viele Öl- und Gasheizungen auf erneuerbare Energie umzustellen. Den Klimazielen des Landes folgend will Guntramsdorf im Rahmen der Initiative Klimakompass bis 2030 die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen massiv senken: So soll etwa der Bestand an Öl-Heizungen im gesamten Gemeindegebiet um 70 Prozent reduziert werden. Die konkrete Anzahl der umgestiegenen Haushalte kennt die Gemeinde allerdings nicht.

Die Energiebeauftragte der Gemeinde Andrea Müller bestätigt, dass „alle öffentlichen Gebäude im Ort mit Gas oder Fernwärme beheizt werden: Öl wird schon sehr lange nicht mehr verwendet.“ Auch Umweltgemeinderat Martin Cerne, SPÖ, ist stolz auf die Bemühungen der Gemeinde: „Der Umwelt- und Energieausschuss berät laufend über Ideen und Maßnahmen. Im Dezember hat der Gemeinderat beschlossen, das Rathaus über eine zusätzliche Photovoltaikanlage am Dach mit Sonnenstrom zu versorgen: „Die Anlage wurde bereits beauftragt, bis zum Sommer soll das Projekt umgesetzt sein.“ Die neue Anlage wird den Tagesverbrauch des Rathauses abdecken, nur in der Nacht müsse dann zusätzlicher Strom bezogen werden.

Sonnenstrom vom Rathaus könnte gespeichert werden

Zwischenzeitlich wurde laut Cerne auch der Ankauf einer Batterieanlage überlegt um „die Samstage und Sonntage mit Strom aus dem Speichermedium abzudecken: Das hat aber Vor- und Nachteile und bevor wir das beschließen wollen wir erst einmal beobachten, wie der Betrieb in der aktuell beschlossenen Form abläuft. Wenn wir große Mengen rückspeichern können, werden wir nochmals darüber nachdenken.“

Cerne will „möglichst rasch alle öffentlichen Gebäude im Ort an das Nahwärmenetz der EVN angeschlossen sehen: Die Feuerwehr und das neue Wohnbauprojekt am Tabor sowie Mittelschule und BORG hängen da bereits dran. Mittelfristig wollen wir den Anteil an erneuerbaren Energieformen verdoppeln.“

Aktuell läuft eine Studie, bei der ein Gutachter prüft, wie die Wohnhausanlagen der Gemeinde auf alternative Energieträger umgebaut werden können – Cerne erwartet noch dieses Jahr Ergebnisse. Auch im Kindergarten 2 soll Photovoltaik mit Wärmepumpen installiert werden: „Wir wollen dort energieautark werden, im Kindergarten in der Taborgasse funktioniert das bereits.“

Die EVN setzt laut Sprecher Stefan Zach auf „Verdichtung: Dort wo bereits Fernwärmeleitungen existieren, versuchen wir möglichst viele Verbraucher anzuschließen.“ Der Fokus liege dabei auf öffentlichen Gebäuden, Gewerbebetrieben und großvolumigen Bauten bzw. Mehrfamilienhäusern: „Viele Kunden wollen Naturwärme. Das Netz wird sich weiter entwickeln, langfristig sollen auch neue Straßenzüge erschlossen werden.“

Das Interesse an einer Heizungsumstellung ist groß, 2021/2022 haben sich 113 Haushalte im Ort mit der Energieberatung NÖ besprochen.

Heizungstausch anhand der Förderdaten ablesbar

Die Zahl der tatsächlichen Umstellungen kann die NÖ Energie- und Umweltagentur eNU anhand der Förderdatenbank des Lands NÖ ablesen: „2021 wurden 11 Gas – und 3 Ölheizungen auf erneuerbare Energie umgestellt. 2022 gab es 46 geförderte Heizungstausche: 3 Öl- und 43 Gasheizungen.“ Genau Zahlen zum Bestand sollen ab 2025 vorliegen, bis dahin werden alle Heizungen in einer zentralen NÖ Anlagendatenbank erfasst sein. Im Energieticker NÖ kann live verfolgt werden, wie hoch der Anteil erneuerbarer Energie an der Stromproduktion ist und wie viel Prozent der Lastkurve aktuell abgedeckt werden.

www.energie-noe.at/stromerzeugung-live

