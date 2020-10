Die EVN betreibt das größte überregionale Naturwärmenetz Österreichs und versorgt aktuell in der Region elf Gemeinden: Baden, Pfaffstätten, Traiskirchen (Bezirk Baden), Mödling, Guntramsdorf, Perchtoldsdorf, Wiener Neudorf, Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf, Biedermannsdorf und Gumpoldskirchen.

Seit 2006 sind die beiden Biomasseheizkraftwerke in Baden und Mödling in Betrieb und haben seither über 1.000.000 Tonnen CO eingespart. 2018 ging das Werk in Guntramsdorf in Betrieb, der Gesamtabsatz beläuft sich dabei auf rund 250 Gigawattstunden, was umgerechnet Naturwärme für 30.000 Haushalte entspricht.

Jetzt soll in Biedermannsdorf exakt an der Grenze zu Vösendorf ein weiteres Biomasseheizkraftwerk entstehen. Gegen den Standort in der Schönbrunner Allee in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs Wiener Straße regt sich auf Vösendorfer Seite heftiger Widerstand.

EVN Der geplante Standort des Biomasseheizwerks in der Schönbrunner Allee in Biedermannsdorf.

ÖVP und Grüne fordern „einen alternativen Standort mit guter Infrastruktur-Anbindung, der das Ortsgebiet nicht weiter belastet. Das Kraftwerk zerstört eine beliebte Naherholungszone und zerschneidet wertvollen Grünraum“, sind sich Bürgermeister Hannes Koza, ÖVP, und Vizebürgermeisterin Alexandra Wolfschütz, Grüne, einig.

Die Lärm- und Verkehrsbelastung durch die Anlieferung der Biomasse und des Abtransportes über die L2007 (Schönbrunner Allee) und L154 (Laxenburger Straße) bleibe Vösendorf, am geplanten Standort fehle eine sinnvolle Infrastruktur wie Bahn- oder Autobahnanschluss. Zudem stünde das Kraftwerk im Luftsanierungsgebiet, in dem sich Vösendorf und Biedermannsdorf befinden.

Für Wolfschütz ist klar: „Wir unterstützen keine Förderung von Projekten unter dem grünen Deckmantel, die die Umwelt und die Gesundheit belasten. Dafür sind die Menschen in unserer Region bereits zu vielen schädlichen Umweltfaktoren ausgesetzt.“ Koza ergänzte: „Wir haben eine übergreifende und unparteiische Petition ins Leben gerufen und erwarten uns weitreichende Unterstützung aus der Bevölkerung.“

EVN-Sprecher Stefan Zach macht im NÖN-Gespräch kein Hehl daraus, dass es „in dieser Wachstumsregion reges Interesses am Ausbau dieser klimafreundlichen Heizform gibt“. Der Standort sei „ideal. Wir sprechen von etwa 15 Lkw-Fahrten pro Tag, wobei wir bei den Frächtern Einflussmöglichkeiten auf die Routen haben“.

EVN steht für Gespräche zur Verfügung

Zach bedauert vor allem, dass „ein Klimaschutzprojekt auf grünen Widerstand trifft“ und steht „für Gespräche mit der Gemeinde Vösendorf natürlich zur Verfügung“. In Biedermannsdorf wurde das Projekt am Freitagabend vorgestellt. Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, hält sich dazu noch bedeckt.