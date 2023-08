Mödling: Pinke Gespräche am Bankerl

Halt machte die Tour (15 Stopps) auch am Josef Deutsch-Platz in Mödling, wo Landesparteivorsitzende Indra Collini mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen ist. „Mir geht es darum, den Sommer gut zu nutzen und das Ohr möglichst nah an den Menschen zu haben.“ Es war vor allem das fehlende Vertrauen in die Politik, das Sorgen bereitet. „Aber auch der Klimawandel und der schleppende Ausbau von erneuerbaren Energien beschäftigt die Menschen“, berichtet Collini über das Feedback.

Veronika Nagy, NEOS-Gemeinderätin in Mödling, war mit dabei. Sie nimmt von den Gesprächen mit, dass „die Bürgerinnen und Bürger sehen, wie wichtig es ist, in Sachen Klimaschutz einen Zahn zuzulegen und ins Handeln zu kommen. Gleichzeitig sind wir Spitzenreiter, wenn es um die Bodenversiegelung geht. Wir müssen hier durch Flächenbegrünung nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen etwas Gutes tun“.