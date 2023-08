Stadt Mödling setzt auf Feldschutzorgane

Gesetze oder eine Vorschriften sind stets nur so wirksam, wie deren Einhaltung überwacht bzw. sanktioniert werden kann. „Zahnlose Papiertiger bringen uns da keinen Schritt weiter. Deshalb freue ich mich sehr, heute die Kollegen der Berg- und Naturwacht als offizielle Feldschutz-Organe vereidigen zu dürfen“, sagte Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, anlässlich der Angelobung in seinem Büro.

Stadtamtsdirektor-Stellvertreter Thomas Carl Kramsall überreichte den frisch gebackenen Organen gleich die zugehörigen Ausweise und Verleihungsurkunden. Der Bezirkseinsatzleiter der Berg- und Naturwacht Karl Lenk freute sich mit seinen Kollegen über die Erweiterung der Befugnisse. „Ab sofort können wir rücksichtlose Zeitgenossen zur Ausweisleistung ersuchen und in seltenen Fällen bei besonders schwereren Übertretungen Verstöße auch direkt bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling zur Anzeige bringen“.

Das bestätigt auch Forststadtrat Leo Lindebner, ÖVP. „Es braucht Ordnung und Aufsicht, weil es gibt sehr starke Konflikte zwischen den einzelnen Interessensgruppen“, sagt der Forststadtrat. Kein Verständnis hat Lindebner für „lauftüchtige Hunde, die einfach von der Leine gelassen werden. Da haben sich in letzter Zeit gerade in sensiblen Bereichen wie dem Naturschutzgebiet Eichkogel oder der großen Futterwiese Meiereiwiese die unschönen Vorfälle gehäuft“.

Vier Rehkitze zu Tode gehetzt

So hatte Mödlings langjähriger Jagdpächter Günter Weinkopf über vier von freilaufenden Hunden getötete Rehkitze innerhalb weniger Tage geklagt. Aber auch Koteintrag von Hunden in Futterwiesen und Weideflächen wie am Eichkogel oder auf der Meiereiwiese macht das daraus gewonnene Heu für den Pächter unbrauchbar. Auch rücksichtlos im Gelände fahrende Mountainbiker sind ein Fall für die Feldschutz-organe. „Auch wenn hier die Sportunion Hinterbrühl mit Herbert Ribarich und seinem Team stetig um Aufklärung bemüht ist“, sagt Lindebner.

Was fehlt, ist Respekt vor der Natur

„Die neuen Organe sind primär um Aufklärung bemüht. Wenn wir alle mehr aufeinander Rücksicht nehmen, kann man unsere wunderbare Natur noch viel besser genießen“, dankt Bürgermeister Hintner den Kollegen der Berg- und Naturwacht für ihre ehrenamtliches Engagement für den Natur- und Artenschutz. Das dürfte es auch brauchen, denn was auf dem Areal der Meiereiwiese passiert, sei laut Lindebner „toll und dreist“. Die Wiese ist seit über einem Jahr mit Schwartlingen eingezäunt, diese wurden teilweise von Unbekannten wieder abmontiert. Was Lindebner besonders bedenklich stimmt: „Die Respektlosigkeit gegenüber der Natur und den Grundeigentümern steigt. Da ist in unserer Gesellschaft viel verloren gegangen, vor allem das Bewusstsein, dass auch Wald- und Wiesenflächen Grundeigentümer haben.“

Die Feldschutzorgane sind zu zweit unterwegs, weil es dann einfacher ist, sich Respekt zu verschaffen. „Die Herren werden mit sehr massiven Unworten beworfen, da ist es einfach zu zweit“, weiß Lindebner. Denn vieles löse eine Kettenreaktion aus, die so nicht bedacht wird. „Frei laufende Hunde auf der Meiereiwiese haben bereits dazu geführt, dass Rehe nur mehr in den Nachtstunden zum Trinken an den Mödlingbach gehen. Dabei ist Rehwild eigentlich tagaktiv. Jetzt leiden diese Tiere den ganzen Tag Durst, gerade bei den Temperaturen, die in den vergangenen Wochen vorherrschend waren.“ Im Wald gäbe es die sogenannte stille Leinenpflicht. Wer seinen Hund frei laufen lassen will, „der kann das auf der Salonwiese unterhalb der Meiereiwiese gerne tun“, sagt Lindebner.