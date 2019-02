In den vergangenen drei Wochen häuften sich die Einbrüche im Ort. FPÖ-Fraktionschef Christian Höbart, bei dem 2015 selbst eingebrochen wurde, kann die Ängste der Bevölkerung verstehen: „Ich ersuche die Polizei, effektive Gegenmaßnahmen und Schwerpunktaktionen zu setzen, um den Menschen und deren Eigentum bestmöglichen Schutz vor Einbrecherbanden und Kriminellen zu gewähren.“

ÖVP-Fraktionsobmann Werner Deringer war einer der Betroffenen der aktuellen Einbruch-Serie: „Die Täter haben die Glasscheibe zu unserem Wohnzimmer eingeschlagen und das gesamte Haus durchwühlt. Uns wurden Uhren, Schmuck und viele Erinnerungsstücke mit hohem ideellem Wert gestohlen.“

Deringer regt an, vermehrt Kontrollen an verdächtigen Fahrzeugen durchzuführen, die sich durch den Ort bewegen.

"Lichtzeitschaltuhren leisten gute Dienste"

ÖVP-Sicherheitssprecher Philipp Steinriegler erinnert an Verhaltensregeln, um es Einbrechern so schwer wie möglich zu machen: „Es ist wichtig, den Eindruck eines verlassenen Hauses bzw. Wohnung zu vermeiden. Lichtzeitschaltuhren leisten da gute Dienste.“

Bezirkspolizeikommandant Oberst Peter Waldinger bestätigt, dass seit 21. Jänner insgesamt sechs Einbrüche in Wohnhäuser im Ort verübt wurden: drei in der Möllersdorfer Straße und drei in Neu-Guntramsdorf. Als Reaktion auf die Serie „sind wir mit zusätzlichen Streifen unterwegs, auch zivile Polizisten werden verstärkt eingesetzt“.

Zum einen werde nach verdächtigen Personen und Fahrzeugen Ausschau gehalten, zum anderen kontrolliert die Exekutive verstärkt beim Zugang zur Badner-Bahn.

Waldinger ersucht die Bevölkerung, speziell während der Dämmerungszeit, um erhöhte Aufmerksamkeit: „Ich appelliere an die Menschen, verdächtige Wahrnehmungen rasch an die Polizeidienststelle oder unter der Notrufnummer 133 zu melden. Derartige Hinweise werden sofort überprüft.“