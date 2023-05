Matthias Greuling übernimmt den Vorsitz

Im Rahmen der Generalversammlung der „Österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik in Mödling“ (KUPO) wurde mit dem Mödlinger Kulturjournalisten, „celluloid“-Herausgeber und Filmemacher Matthias Greuling („Der Bauer zu Nathal“) ein neuer Vorsitzender gewählt. Greuling löste Altbürgermeister Werner Burg, SPÖ, ab, der aber als Ehrenvorsitzender weiterhin aktiv im Verein tätig sein wird. Zu Greulings Stellvertreterin wurde die Mödlinger Schriftstellerin Sylvia Unterrader gewählt.

Matthias Greuling, Jahrgang 1978, will die bereits zur Tradition gewordenen Veranstaltungen des 1991 gegründeten Vereins weiterhin wie gewohnt ausrichten, darunter den Jazzheurigen im August und den Schrammel-Heurigen beim Weingut Taufratzhofer (Sonntag, 21. Mai um 11 Uhr). Zudem soll in enger Kooperation mit anderen Mödlinger Kulturvereinen nach neuen Möglichkeiten gesucht werden, „Kunst und Kultur auch in die Grätzeln der Stadt zu bringen“, erklärt Greuling.

Außerdem wird an einem Konzept für eine mehrtägige Veranstaltung gearbeitet, in deren Zentrum die Literatur steht, verknüpft mit Musik, bildender Kunst oder auch Film. Dieses Projekt soll 2024 erstmals realisiert werden. Die aktuell geplanten „neuen“ Veranstaltungen werden die musikalische Satire „Ansichten eines Badewaschels“ von und mit Hannes Hawlicek sowie eine Lesung zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennungen 1933 sein.

